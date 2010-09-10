Дорога на Тулу
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Дорога на Тулу
Заправка ТНК есть в Туле по ходу движения из Калуги в сторону Рязани. Но 95-й там только пульсар!
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Дорога на Тулу
Да , помню что там был такой отрезок дороги что аж малой проснулся.. кошмар
Re: Дорога на Тулу
Кто-нибудь недавно ездил в Тулу по маршруту (а теперь как бы это объяснить?...) поворт с М5 на поле Битвы на Воже ... ? Очень интересует, сколько времени занимает эта дорога.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Дорога на Тулу
Итак) Дорога отличная и пустая. Время в пути 2 часа.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Дорога на Тулу
льдинка писал(а): Время в пути 2 часа.
Стесняюсь спросить: это Рязань - Тула? И кто был за рулем (так, между дулом)?
UPD. Хотя в принципе - 170 км по Яндексу за 2 ч - нормально. Надо принять к сведению. С другой стороны - Михайловка сравнительно комфортна и по состоянию, и по конфигурации. А вот что за дорожка идет до Серебряных прудов? Что она из себя представляет?
Re: Дорога на Тулу
Это Срезнево - Тула, но километраж почти такой же, как и Рзн - Тула.
Вас интересует стаж водителя, опыт или что?:)
До Сер. Прудов дорога идёт в основном мимо деревень или через них, но вполне приличная, есть пару мест, где не очень, но и те непродолжительные. Очень мало машин, в том числе и поэтому твою комфортную скорость мало что ограничивает)
Вас интересует стаж водителя, опыт или что?:)
До Сер. Прудов дорога идёт в основном мимо деревень или через них, но вполне приличная, есть пару мест, где не очень, но и те непродолжительные. Очень мало машин, в том числе и поэтому твою комфортную скорость мало что ограничивает)
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Дорога на Тулу
Да я, в общем, уже одумался. Сам до Тулы за 2 часа доезжал, и не однократно. А тут - 170 км Яндекс показывает. Так что 2 часа - вполне вменяемое время. Даже - аккуратное, можно сказать. Чего-то меня переклинило.
Re: Дорога на Тулу
Наконец отремонтировали участок Маково- граница ряз и тул областей, покрытие отличное плюс расширили каждую полосу примерно на метр ...так что 2 часа реально учитывая слабый трафик..
Re: Дорога на Тулу
по-моему это отремонтированный участок уже и разбить успели. У нас же знаете как делают)
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Дорога на Тулу
halkhalk писал(а):по-моему это отремонтированный участок уже и разбить успели. У нас же знаете как делают)
Вы не правы. Позавчера ездил в Калугу. Дорога до Тулы в хорошем состоянии (за исключением Михайловской объездной).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Дорога на Тулу
Nick писал(а):Вы не правы. Позавчера ездил в Калугу. Дорога до Тулы в хорошем состоянии (за исключением Михайловской объездной).
По Тульской области как ехали? Мимо Озерок и Ольховца или через Северо-Задонск? Ездил 6-7 числа, дорога мимо Озерок вся в ямах, едешь как по минному полю. Обратно ехал через Северо-Задонск, дорога получше, но хорошим я бы состояние не назвал. А в Рязаснкой области все хорошо, согласен
Только живи, и до всего доживешь
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Дорога на Тулу
Ездил через Северо Задонск. Не стал бы говорить что дорога плохая.
Re: Дорога на Тулу
Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Дорога на Тулу
Badiman писал(а):Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....
Дожить бы, это точно. Особенно, в свете таких новостей
http://mediaryazan.ru/articles/detail/365914.html
Все. Макарова выбрали, поток денег до следующих выборов будет скромным. Хочу еще одни выборы в Думу, и чтобы опять Макаров от Рязанской области.
Очень развязка бы пригодилась, хорошее Михайловское направление отпугивает людей. Зачем покупать дома, если утром стоять в многокилометровой пробке на въезд в Рязань?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Дорога на Тулу
Не боись, там очень много бывших бандюганов и ментов живет. Обязательно построют. Вот на южном направлении одни чуреки и бедняки дома покупают. Там хороших дорог долго не будет.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Дорога на Тулу
UNCLE1911 писал(а):Не боись, там очень много бывших бандюганов и ментов живет. Обязательно построют. Вот на южном направлении одни чуреки и бедняки дома покупают. Там хороших дорог долго не будет.
Пусть строят, хоть на свои. Не возражаю. А мне южное направление больше нравится - Скопинскую дорогу сделали, пробок особо нет, только у Реткинского поста небольшая очередь, гайцов нет, только камера в Синце. До Куйбышевки единственный проблемный участок - между Строителем и Химволокном. И то добротно ямы залатали, 60 ехать можно.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Дорога на Тулу
Дед Анатольич писал(а):Badiman писал(а):Началась движуха по строительству развязки М-5 Р-132 в районе Михайловского поста, сносят хибары дачников ,рубят лес ... начать да кончить , дожить бы....
Дожить бы, это точно. Особенно, в свете таких новостей
http://mediaryazan.ru/articles/detail/365914.html
Все. Макарова выбрали, поток денег до следующих выборов будет скромным. Хочу еще одни выборы в Думу, и чтобы опять Макаров от Рязанской области.
Очень развязка бы пригодилась, хорошее Михайловское направление отпугивает людей. Зачем покупать дома, если утром стоять в многокилометровой пробке на въезд в Рязань?
Давно пора привести в порядок то дорожное хозяйство, что уже имеется. Когда в 90-е годы резко сократилось финансирование нового дорожного строительства, содержание имевшихся дорог значительно улучшилось. Тогда никто и не надеялся, что починят дороги к Истобникам и Летову - однако сделали с самый разгар 90-х и до сих пор полотно ровное.
А вот на Чурилково, где также ремонт выполнен в 1993 г, движение куда как белее интенсивное - в результате дорога полностью разбита. Надеюсь в условиях, когда на новые объекты деньги выделяться не будут, эту многострадальную дорогу наконец-то отремонтируют.
Re: Дорога на Тулу
Депутаты говорят,что бюджетом -2017 сократили дотации регионам. Кто не будет делать регион инвест.привлекательным,тому последуют кадровые решения.
Кроме того сокращают бюджетные кредиты большинству регионов.
Межбюджетные трансферы 768млрд руб или 4,66% от общих расходов. в 2017г
Расходы по статье «Межбюджетные трансферты» составят 661,5 млрд. рублей; 2016г
Источник: http://111999.ru/economy/rossii-na-2016-god-v-cifrax/
© Малый бизнес
Кроме того сокращают бюджетные кредиты большинству регионов.
Межбюджетные трансферы 768млрд руб или 4,66% от общих расходов. в 2017г
Расходы по статье «Межбюджетные трансферты» составят 661,5 млрд. рублей; 2016г
Источник: http://111999.ru/economy/rossii-na-2016-god-v-cifrax/
© Малый бизнес
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Дорога на Тулу
АЛСНщик писал(а):Давно пора привести в порядок то дорожное хозяйство, что уже имеется. Когда в 90-е годы резко сократилось финансирование нового дорожного строительства, содержание имевшихся дорог значительно улучшилось. Тогда никто и не надеялся, что починят дороги к Истобникам и Летову - однако сделали с самый разгар 90-х и до сих пор полотно ровное.
А вот на Чурилково, где также ремонт выполнен в 1993 г, движение куда как белее интенсивное - в результате дорога полностью разбита. Надеюсь в условиях, когда на новые объекты деньги выделяться не будут, эту многострадальную дорогу наконец-то отремонтируют.
В 90-е резко сократилось движение, так что износ дорог был меньше еще и из-за этого. А сейчас машин много, отказываться народ не спешит.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Дорога на Тулу
Придорожное кафе на трассе Михайлов - Рязань получило положительную оценку
Итоги ежегодного конкурса среди владельцев автозаправочных станций, придорожных кафе и других объектов сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс, подвели в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. За звание лучшего боролись представители из Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей.
читать тут >>>
Я сам не был в этом кафе, кто что скажет?
Итоги ежегодного конкурса среди владельцев автозаправочных станций, придорожных кафе и других объектов сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс, подвели в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. За звание лучшего боролись представители из Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей.
читать тут >>>
Я сам не был в этом кафе, кто что скажет?
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