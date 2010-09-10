Сообщение pas2005 » 28 апр 2014, 17:35

Заправка ТНК есть в Туле по ходу движения из Калуги в сторону Рязани. Но 95-й там только пульсар!

Ненавижу Приору.

Намерен жить вечно, пока все идет нормально.

Я слишком много пишу что бы все запомнить.