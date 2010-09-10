Московское направление
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Московское направление
АЛСНщик писал(а):Или всё гораздо проще: проектировали светофор типа таких, кто учатся или преподают в рязанском радиоуниверситете. Вот так собрали воедино все свои понты (ибо кроме понтов за их наукой ничего не стоИт) и запроектировали... то что вышло
Что за наезд, придурок? Гуманитарий что-ли дофига?
Re: Московское направление
Раз это мнение изнутри - тогда мои большие извинения. Со стороны выглядело поверхностно, потому и сдерзил
Re: Московское направление
АЛСНщик писал(а):Учился в 90-е годы и таких понтов, как в Радиоакадемии, не встречал нигде. Только и слышалось на каждом углу: мы элита, мы занимаемся высокими технологиями, если кто "технарь" по складу ума, но не их нашего числа - тот бестолочь и прочее в таком духе. Особенно на кафедре ЭТТ (ныне не существующей). А вот от кафедры физики остались самые хорошие воспоминания: увлечённые, влюблённые в своё дело преподаватели, способные вызвать интерес к своему предмету у студентов. Вот только нас, студентов, никто не спрашиал, на какой кафедре хотим заниматься УНИРом. Меня как раз на ЭТТ поставили (тема - TEA CO2-лазеры), хотя я мечтал на ОиЭФ научной работой заниматься. А так, глядишь, сам бы стал профессором - от окружающего коллектива, от отношений с преподавателем УНИРа и вообще самой обстановки на кафедре многое зависит.
Что-то я не припомню никаких понтов, тоже в 90-ых учился на автоматике, нормально мы там все сосуществовали, да, помню с кафедры физики Вольскую Светлану Петровну и ее мужа - хорошие преподаватели. И до сих пор добрым словом вспоминаю Нилова.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Московское направление
Spades писал(а):Раз это мнение изнутри - тогда мои большие извинения. Со стороны выглядело поверхностно, потому и сдерзил
С 90-х годов, надо признать, уровень инфантильности и самомнения в обществе снизился и в Радиоуниверситете, надеюсь, тоже. Проще говоря, стали понимать, что за бряцанье старыми регалиями госфинансирование не получить Так что, хочется верить, современный Радик способен генерировать реальный научно-технический продукт. Во всяком случае, нынешний ректор производит впечатление совершенно вменяемого, реально мыслящего человека: беседовали как-то в один из Дней Радио в лаборатории кафедры ОиЭФ и даже коньяк немножко попили
Ну, и что несомненно радует в нынешнем Радике - это улучшение материального положения. В 90-е годы у нас порой лабораторки срывались из-за отсутствия жидкого азота. А последнее время куда как более дорогой гелий имеется в нужном количестве
Re: Московское направление
РРТИ никогда не имел своего компрессора для сжижения воздуха и разделения на жидкий кислород и азот. Привозили из РЗЭП.
Надо менять поставщика-Плазма.Если говорили о жидком азоте- -электроника.
Московские ВУЗы разработали ЕМИАС-Единую,медицинскую информационную автоматизированную систему.
По ней через личный кабинет можно записаться к врачу,скоро будет можно выписать льготный рецепт. Надо воспроизвести силами студентов-снизить уровень инфантильности. Студенту практика и городу плюс.
Сделали же для губернатору информационную систему.
Могли бы сделать и синхронизатор для светофоров. Зеленая волна.
Надо менять поставщика-Плазма.Если говорили о жидком азоте- -электроника.
Московские ВУЗы разработали ЕМИАС-Единую,медицинскую информационную автоматизированную систему.
По ней через личный кабинет можно записаться к врачу,скоро будет можно выписать льготный рецепт. Надо воспроизвести силами студентов-снизить уровень инфантильности. Студенту практика и городу плюс.
Сделали же для губернатору информационную систему.
Могли бы сделать и синхронизатор для светофоров. Зеленая волна.
Re: Московское направление
Похоже, очаг аварийности на М-5 в направлении на Москву в очередной раз сменил "прописку". На моей памяти в разные годы аварии были локализованы на насыпи при пересечении р. Дубянка, на выезде из Черемушек (берёзки), на выезде из свх.Рязанский, на горяйновском повороте, на 175 км (поворот на Ходынинские Дворики) - теперь вот в д. Высокое чуть ли не через день бьются. Очередной случай:
http://www.rybnoe.net/news/na_m5_v_rybn ... 11-05-3838
Надо на том участке поосторожнее быть, левый ряд без нужды не занимать. По крайней мере, пока основная масса аварий не переместится на другой участок трассы.
http://www.rybnoe.net/news/na_m5_v_rybn ... 11-05-3838
Надо на том участке поосторожнее быть, левый ряд без нужды не занимать. По крайней мере, пока основная масса аварий не переместится на другой участок трассы.
Re: Московское направление
Новорязанское шоссе в сторону Москвы, въезд на заправку Лукойл перед мостом через р. Москва.
Росавтодор желает всем приятого полета и мягкой посадки.
Осторожно! Бортовой самописец зафиксировал нехарактерные звуки
Росавтодор желает всем приятого полета и мягкой посадки.
Осторожно! Бортовой самописец зафиксировал нехарактерные звуки
Re: Московское направление
Сегодня на 175 км дороги М-5 (поворот на Ходынинские Дворики) светофор работал. Тоже довольно бледный. Перед перекрёстком отчётливо видны следы резкого торможения машин: видать, "нежданчиком" для многих водителей светофор оказался
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Московское направление
АЛСНщик писал(а):Сегодня на 175 км дороги М-5 (поворот на Ходынинские Дворики) светофор работал. Тоже довольно бледный. Перед перекрёстком отчётливо видны следы резкого торможения машин: видать, "нежданчиком" для многих водителей светофор оказался
Красный-то как раз нормально светит. А зелёный да, мутноват.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Московское направление
Похоже, увеличили яркость светофоров а может, протерли просто). И кстати, от Горяйново до Ходынино на скорости 80 как раз вписываешься в интервал переключения.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Московское направление
Я ЕЗДИЛ, ПРОБКИ НЕ БЫЛО, ВООБЩЕ КЛАССНО ДОЕХАЛ ДО МОСКВЫ!
Re: Московское направление
Мне кажется, в Московском направлении всегда движение довольно оживленное. Но чтобы подстраховаться насчет светофоров и пробок, иногда смотрю на ситуацию на дорогах в этом направлении через сервис веб-камер тут, это прямо на выезде на Московское шоссе. Ну и дальше есть несколько камер, уже ближе к столице, по которым можно сориентироваться куда лучше проложить маршрут.
Re: Московское направление
Возле мостов через Вожу и Пилис во всю разворачивают строительную технику. Похоже, в ближайшее время начнётся ремонт подобно тому, как практически полностью заменили мост через р. Клещевую (на дорожном указателе данная речка почему-то обозначена как Вшивка ). Интересно, много машин в русло улетят? Мост через Клещевую в пределах населённого пункта расположен (д.Высокое), на освещаемом участке. А мост через Пилис хоть и освещён, но вне населённого пункта. Мост через Вожу по ночам вообще погружается в кромешную тьму.
- Sveta_Syper
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45
Re: Московское направление
АЛСНщик писал(а):Интересно, много машин в русло улетят? Мост через Клещевую в пределах населённого пункта расположен (д.Высокое), на освещаемом участке. А мост через Пилис хоть и освещён, но вне населённого пункта. Мост через Вожу по ночам вообще погружается в кромешную тьму.
быть биде
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Московское направление
Sveta_Syper писал(а):
быть биде
Про сантехнику - в другой теме.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Московское направление
В с. Срезнево приступили к ремонту моста через р. Пилис. Работает светофор. Дабы лишний раз не стоять, выезжал из Ветзоотехники через Конезавод - но дорога в районе п. Глебково была как после бомбёжки: лучше уж на светофоре постоять.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
заговор на еду
заговор от злых людей
заказать приворот
приворот на месячную кровь
кому церковь не мать заговор
заговор от злых людей
сильный заговор на любовь мужчины
приворот на новолуние
заговор на возврат любимого
заговоры на пуговицы
заговор от папиллом
заказать приворот
приворот на месячную кровь
кому церковь не мать заговор
заговор от злых людей
сильный заговор на любовь мужчины
приворот на новолуние
заговор на возврат любимого
заговоры на пуговицы
заговор от папиллом
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя