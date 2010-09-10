Сообщение Vredtech » 12 дек 2015, 18:22

Похоже, увеличили яркость светофоров а может, протерли просто). И кстати, от Горяйново до Ходынино на скорости 80 как раз вписываешься в интервал переключения.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.