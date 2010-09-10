Московское направление

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Московское направление

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 23 окт 2015, 12:16

АЛСНщик писал(а):Учился в 90-е годы и таких понтов, как в Радиоакадемии, не встречал нигде. Только и слышалось на каждом углу: мы элита, мы занимаемся высокими технологиями, если кто "технарь" по складу ума, но не их нашего числа - тот бестолочь и прочее в таком духе. Особенно на кафедре ЭТТ (ныне не существующей). А вот от кафедры физики остались самые хорошие воспоминания: увлечённые, влюблённые в своё дело преподаватели, способные вызвать интерес к своему предмету у студентов. Вот только нас, студентов, никто не спрашиал, на какой кафедре хотим заниматься УНИРом. Меня как раз на ЭТТ поставили (тема - TEA CO2-лазеры), хотя я мечтал на ОиЭФ научной работой заниматься. А так, глядишь, сам бы стал профессором - от окружающего коллектива, от отношений с преподавателем УНИРа и вообще самой обстановки на кафедре многое зависит.



Что-то я не припомню никаких понтов, тоже в 90-ых учился на автоматике, нормально мы там все сосуществовали, да, помню с кафедры физики Вольскую Светлану Петровну и ее мужа - хорошие преподаватели. И до сих пор добрым словом вспоминаю Нилова.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Московское направление

Сообщение АЛСНщик » 23 окт 2015, 13:31

Spades писал(а):Раз это мнение изнутри - тогда мои большие извинения. Со стороны выглядело поверхностно, потому и сдерзил

С 90-х годов, надо признать, уровень инфантильности и самомнения в обществе снизился и в Радиоуниверситете, надеюсь, тоже. Проще говоря, стали понимать, что за бряцанье старыми регалиями госфинансирование не получить :wink: Так что, хочется верить, современный Радик способен генерировать реальный научно-технический продукт. Во всяком случае, нынешний ректор производит впечатление совершенно вменяемого, реально мыслящего человека: беседовали как-то в один из Дней Радио в лаборатории кафедры ОиЭФ и даже коньяк немножко попили 8)
Ну, и что несомненно радует в нынешнем Радике - это улучшение материального положения. В 90-е годы у нас порой лабораторки срывались из-за отсутствия жидкого азота. А последнее время куда как более дорогой гелий имеется в нужном количестве 8)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6592
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Московское направление

Сообщение ivanes » 23 окт 2015, 17:35

РРТИ никогда не имел своего компрессора для сжижения воздуха и разделения на жидкий кислород и азот. Привозили из РЗЭП.
Надо менять поставщика-Плазма.Если говорили о жидком азоте- -электроника.
Московские ВУЗы разработали ЕМИАС-Единую,медицинскую информационную автоматизированную систему.
По ней через личный кабинет можно записаться к врачу,скоро будет можно выписать льготный рецепт. Надо воспроизвести силами студентов-снизить уровень инфантильности. Студенту практика и городу плюс.
Сделали же для губернатору информационную систему.
Могли бы сделать и синхронизатор для светофоров. Зеленая волна.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Московское направление

Сообщение АЛСНщик » 05 ноя 2015, 15:41

Похоже, очаг аварийности на М-5 в направлении на Москву в очередной раз сменил "прописку". На моей памяти в разные годы аварии были локализованы на насыпи при пересечении р. Дубянка, на выезде из Черемушек (берёзки), на выезде из свх.Рязанский, на горяйновском повороте, на 175 км (поворот на Ходынинские Дворики) - теперь вот в д. Высокое чуть ли не через день бьются. Очередной случай:
http://www.rybnoe.net/news/na_m5_v_rybn ... 11-05-3838
Надо на том участке поосторожнее быть, левый ряд без нужды не занимать. По крайней мере, пока основная масса аварий не переместится на другой участок трассы.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3820
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Московское направление

Сообщение Шварц » 13 ноя 2015, 10:52

Новорязанское шоссе в сторону Москвы, въезд на заправку Лукойл перед мостом через р. Москва.
Росавтодор желает всем приятого полета и мягкой посадки.

Осторожно! Бортовой самописец зафиксировал нехарактерные звуки :lol:
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Московское направление

Сообщение АЛСНщик » 14 ноя 2015, 22:21

Сегодня на 175 км дороги М-5 (поворот на Ходынинские Дворики) светофор работал. Тоже довольно бледный. Перед перекрёстком отчётливо видны следы резкого торможения машин: видать, "нежданчиком" для многих водителей светофор оказался ;)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3595
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Московское направление

Сообщение Vredtech » 15 ноя 2015, 19:53

АЛСНщик писал(а):Сегодня на 175 км дороги М-5 (поворот на Ходынинские Дворики) светофор работал. Тоже довольно бледный. Перед перекрёстком отчётливо видны следы резкого торможения машин: видать, "нежданчиком" для многих водителей светофор оказался ;)


Красный-то как раз нормально светит. А зелёный да, мутноват.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3595
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Московское направление

Сообщение Vredtech » 12 дек 2015, 18:22

Похоже, увеличили яркость светофоров а может, протерли просто). И кстати, от Горяйново до Ходынино на скорости 80 как раз вписываешься в интервал переключения.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Московское направление

Сообщение Barselona » 14 дек 2015, 18:23

Я ЕЗДИЛ, ПРОБКИ НЕ БЫЛО, ВООБЩЕ КЛАССНО ДОЕХАЛ ДО МОСКВЫ!
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Московское направление

Сообщение sellenna » 24 дек 2015, 12:05

Мне кажется, в Московском направлении всегда движение довольно оживленное. Но чтобы подстраховаться насчет светофоров и пробок, иногда смотрю на ситуацию на дорогах в этом направлении через сервис веб-камер тут, это прямо на выезде на Московское шоссе. Ну и дальше есть несколько камер, уже ближе к столице, по которым можно сориентироваться куда лучше проложить маршрут.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Московское направление

Сообщение АЛСНщик » 02 фев 2016, 15:03

Возле мостов через Вожу и Пилис во всю разворачивают строительную технику. Похоже, в ближайшее время начнётся ремонт подобно тому, как практически полностью заменили мост через р. Клещевую (на дорожном указателе данная речка почему-то обозначена как Вшивка :? ). Интересно, много машин в русло улетят? Мост через Клещевую в пределах населённого пункта расположен (д.Высокое), на освещаемом участке. А мост через Пилис хоть и освещён, но вне населённого пункта. Мост через Вожу по ночам вообще погружается в кромешную тьму.
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Sveta_Syper
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 18:45

Re: Московское направление

Сообщение Sveta_Syper » 16 мар 2016, 18:52

АЛСНщик писал(а):Интересно, много машин в русло улетят? Мост через Клещевую в пределах населённого пункта расположен (д.Высокое), на освещаемом участке. А мост через Пилис хоть и освещён, но вне населённого пункта. Мост через Вожу по ночам вообще погружается в кромешную тьму.


быть биде
получу права. куплю танк. и заеду по нескольким адресам.так.чисто поздороваться
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3595
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Московское направление

Сообщение Vredtech » 16 мар 2016, 21:13

Sveta_Syper писал(а):
быть биде


Про сантехнику - в другой теме.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Московское направление

Сообщение АЛСНщик » 21 мар 2016, 09:15

В с. Срезнево приступили к ремонту моста через р. Пилис. Работает светофор. Дабы лишний раз не стоять, выезжал из Ветзоотехники через Конезавод - но дорога в районе п. Глебково была как после бомбёжки: лучше уж на светофоре постоять.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Московское направление

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:25

Не давно ездил в Москву. Дорога нормальная, доехал без приключений.
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