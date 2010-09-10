Гоп-культура.
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- Vredtech
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- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Гоп-культура.
Колхозник писал(а):Не фартануло нормальному пацану.
И даже правосудие оправдало, что вообще уже можно чудом посчитать.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Гоп-культура.
Про оправдание тоже удивлен. Гопники издревле были опорой нашего великого государства. А люди способные дать отпор гопникам - опасным подрывным элементом. Сегодня он от гопа заточкой отбился, а завтра этой заточкой пойдёт резать уважаемых людей. Непорядок. Если на тебя бьют гопники - надо свистеть в свисток и звать полицая. А тут ишь, самоуправство какое-то. Ещё ботинки обтирает о хлебало золотого генофонда нашей страны.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Гоп-культура.
В 17 регионах России действует АУЕ-арестанстко-уркоганское единство. Гоп-суб-культура среди молодежи. Отбыв срок в детских исправительных учреждениях, ребенок прибывает в школу-интернат. Он уже "пахан" и начинает насаждать порядки АУЕ. Заставляет детей,начиная с 1-го класса,сдавать по 50-250 руб в "общак". Если ребенок не может сдать деньги по каким то причинам,то его заставляют воровать. Деньги идут на поддержку заключенных. Оплачивают мобильную связь. Посылки шлют.
"Провинившего" опускают до "петуха".
"Провинившего" опускают до "петуха".
Re: Гоп-культура.
На себе испытал? Очень много знаний у тебя...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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