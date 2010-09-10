Сообщение Колхозник » 27 июл 2016, 00:06

Про оправдание тоже удивлен. Гопники издревле были опорой нашего великого государства. А люди способные дать отпор гопникам - опасным подрывным элементом. Сегодня он от гопа заточкой отбился, а завтра этой заточкой пойдёт резать уважаемых людей. Непорядок. Если на тебя бьют гопники - надо свистеть в свисток и звать полицая. А тут ишь, самоуправство какое-то. Ещё ботинки обтирает о хлебало золотого генофонда нашей страны.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)