Гоп-культура.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3334
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Гоп-культура.

Сообщение Vredtech » 26 июл 2016, 21:57

Колхозник писал(а):Не фартануло нормальному пацану.


И даже правосудие оправдало, что вообще уже можно чудом посчитать.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Гоп-культура.

Сообщение Колхозник » 27 июл 2016, 00:06

Про оправдание тоже удивлен. Гопники издревле были опорой нашего великого государства. А люди способные дать отпор гопникам - опасным подрывным элементом. Сегодня он от гопа заточкой отбился, а завтра этой заточкой пойдёт резать уважаемых людей. Непорядок. Если на тебя бьют гопники - надо свистеть в свисток и звать полицая. А тут ишь, самоуправство какое-то. Ещё ботинки обтирает о хлебало золотого генофонда нашей страны.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5301
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Гоп-культура.

Сообщение ivanes » Вчера, 16:33

В 17 регионах России действует АУЕ-арестанстко-уркоганское единство. Гоп-суб-культура среди молодежи. Отбыв срок в детских исправительных учреждениях, ребенок прибывает в школу-интернат. Он уже "пахан" и начинает насаждать порядки АУЕ. Заставляет детей,начиная с 1-го класса,сдавать по 50-250 руб в "общак". Если ребенок не может сдать деньги по каким то причинам,то его заставляют воровать. Деньги идут на поддержку заключенных. Оплачивают мобильную связь. Посылки шлют.
"Провинившего" опускают до "петуха".
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11078
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Гоп-культура.

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:21

На себе испытал? Очень много знаний у тебя...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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