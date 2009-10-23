Массаж
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Массаж
Водитель писал(а):Fafhrd писал(а):Из зависти, ZZ, из зависти. На его месте мог бы быть я.
Хорошо, если не на её...
Не Вы заблуждаетесь! У нас с Вами в корне разные вкусы, мне больше нравяться девушки!
http://vk.com/club38798275
Re: Массаж
Дамир писал(а):Водитель писал(а):Fafhrd писал(а):Из зависти, ZZ, из зависти. На его месте мог бы быть я.
Хорошо, если не на её...
Не Вы заблуждаетесь! У нас с Вами в корне разные вкусы, мне больше нравяться девушки!
Значит, не разные
Re: Массаж
http://vk.com/club38798275
Re: Массаж
Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).
Re: Массаж
Елена112 писал(а):Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).
Елена
советую Вам походить на бесплатное лечение в демонстрационный центр корейской компании Серагем, не пожалеете. Подробнее о компании и методике лечения можете узнать в интернете.
Re: Массаж
Нина писал(а):Елена112 писал(а):Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).
Елена
советую Вам походить на бесплатное лечение в демонстрационный центр корейской компании Серагем, не пожалеете. Подробнее о компании и методике лечения можете узнать в интернете.
Спасибо огромное за то,что откликнулись! Но мне уже порекомендовали хорошего массажиста. Прошла уже 2 сеанса, стало легче. Если кому еще нужно могу скинуть в личку его координаты.
Re: Массаж
здравствуйте! наткнулся на тему, решил написать) я имею возможность делать массаж на дому у клиента. Образование высшее, массаж изучал в том же мед. университете. Опыт большой, но массирую как правило своих родственников и друзей. А тут вдруг-подработать удастся)) Вообщем кому интересно-пишите-всем отвечу!
Re: Массаж
Подскажите пожалуйсто телефоны хороших массажистов в Рязани.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 16:41
- Контактная информация:
Re: Массаж
Приветствую всех. Кому требуются услуги массажиста недорого обращайтесь)
Re: Массаж
Понекропостю. Может есть у кого знакомый проверенный и не слишком дорогой спец по лечебному массажу (шейный остеохондроз) - поделитесь, пожалуйста, контактами.
приороводовед
Re: Массаж
ну ядреныть, неврологов вон десяток в итоге нашли, а массажистов никто не знает?
приороводовед
Re: Массаж
Обратитесь к мануальному терапевту в 14 поликлинике и он даст направление к массажисту ,платному.
Re: Массаж
что за массаж, опишите методику
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:19
Re: Массаж
Ну не знаю кого посоветовать, но мне очень понравился этот массажист https://vk.com/club125266924 , очень хороший массаж делает)
Правда к нему сложно попасть, запись на месяц вперед у него, за то цены адекватные, и делает просто прекрасно, всем советую)))
Правда к нему сложно попасть, запись на месяц вперед у него, за то цены адекватные, и делает просто прекрасно, всем советую)))
Re: Массаж
а если попробовать использовать вакуумный массажер?*
Re: Массаж
Лучше всего совмещать разные способы массажа, ручной тоже очень хорошо влияет на укрепление организма, и фигуру можно моделировать опытными руками хорошего мастера.
Я знаю, поскольку сама в этой сфере работаю. Недавно заказывала для салона нашего инструментальные столы https://topzdrav.ru/catalog/instrumentalnye-stolyi и другой инвентарь необходимый. Нужно заботиться о том, чтобы всегда всё необходимое было под рукой.
Я знаю, поскольку сама в этой сфере работаю. Недавно заказывала для салона нашего инструментальные столы https://topzdrav.ru/catalog/instrumentalnye-stolyi и другой инвентарь необходимый. Нужно заботиться о том, чтобы всегда всё необходимое было под рукой.
Re: Массаж
Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).
вы же понимаете что все должно быть в комплексе? не только массаж должен быть, но и упражнения, и подвижный образ жизни ?
Re: Массаж
Автор, вам уже все написали, советы действенные) От себя могу еще добавить, что когда появились проблемы с шейным отделом я купил себе новую подушку https://promedic.ru/s/podushka-valik/ т.к. на обычной просто невозможно было спать.
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