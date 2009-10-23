Массаж

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Массаж

Сообщение Дамир » 23 окт 2009, 20:17

Водитель писал(а):
Fafhrd писал(а):Из зависти, ZZ, из зависти. На его месте мог бы быть я.

Хорошо, если не на её... :-)

:twisted: Не Вы заблуждаетесь! У нас с Вами в корне разные вкусы, мне больше нравяться девушки! :mrgreen:
http://vk.com/club38798275
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Водитель

Re: Массаж

Сообщение Водитель » 25 окт 2009, 20:57

Дамир писал(а):
Водитель писал(а):
Fafhrd писал(а):Из зависти, ZZ, из зависти. На его месте мог бы быть я.

Хорошо, если не на её... :-)

:twisted: Не Вы заблуждаетесь! У нас с Вами в корне разные вкусы, мне больше нравяться девушки! :mrgreen:

Значит, не разные :-)
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Массаж

Сообщение Дамир » 25 окт 2009, 21:00

:D :D :D
http://vk.com/club38798275
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Елена112
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 15:24

Re: Массаж

Сообщение Елена112 » 27 сен 2010, 15:27

Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).
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Нина
Гость RZN.info
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 23 июн 2009, 16:30

Re: Массаж

Сообщение Нина » 27 сен 2010, 19:37

Елена112 писал(а):Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).

Елена
советую Вам походить на бесплатное лечение в демонстрационный центр корейской компании Серагем, не пожалеете. Подробнее о компании и методике лечения можете узнать в интернете.
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Елена112
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 15:24

Re: Массаж

Сообщение Елена112 » 29 сен 2010, 12:51

Нина писал(а):
Елена112 писал(а):Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).

Елена
советую Вам походить на бесплатное лечение в демонстрационный центр корейской компании Серагем, не пожалеете. Подробнее о компании и методике лечения можете узнать в интернете.

Спасибо огромное за то,что откликнулись! Но мне уже порекомендовали хорошего массажиста. Прошла уже 2 сеанса, стало легче. Если кому еще нужно могу скинуть в личку его координаты.
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purity
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 18:59

Re: Массаж

Сообщение purity » 29 сен 2010, 22:18

здравствуйте! наткнулся на тему, решил написать) я имею возможность делать массаж на дому у клиента. Образование высшее, массаж изучал в том же мед. университете. Опыт большой, но массирую как правило своих родственников и друзей. А тут вдруг-подработать удастся)) Вообщем кому интересно-пишите-всем отвечу!
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Рома
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 14:32

Re: Массаж

Сообщение Рома » 02 мар 2011, 14:58

Подскажите пожалуйсто телефоны хороших массажистов в Рязани.
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Александр7
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 май 2011, 16:41
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Александр7

Re: Массаж

Сообщение Александр7 » 04 май 2011, 22:50

Приветствую всех. Кому требуются услуги массажиста недорого обращайтесь)
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Массаж

Сообщение dew » 20 июн 2013, 21:15

Понекропостю. Может есть у кого знакомый проверенный и не слишком дорогой спец по лечебному массажу (шейный остеохондроз) - поделитесь, пожалуйста, контактами.
приороводовед
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Массаж

Сообщение dew » 01 июл 2013, 23:32

ну ядреныть, неврологов вон десяток в итоге нашли, а массажистов никто не знает? :(
приороводовед
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Массаж

Сообщение nikols » 02 июл 2013, 10:58

Обратитесь к мануальному терапевту в 14 поликлинике и он даст направление к массажисту ,платному.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Массаж

Сообщение Lira » 02 янв 2016, 17:10

что за массаж, опишите методику
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Алена Макарова
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:19

Re: Массаж

Сообщение Алена Макарова » 11 сен 2016, 23:23

Ну не знаю кого посоветовать, но мне очень понравился этот массажист https://vk.com/club125266924 , очень хороший массаж делает)
Правда к нему сложно попасть, запись на месяц вперед у него, за то цены адекватные, и делает просто прекрасно, всем советую)))
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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Re: Массаж

Сообщение Kashevar » 20 май 2020, 16:44

а если попробовать использовать вакуумный массажер?*
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Массаж

Сообщение Laca » 25 июн 2020, 19:50

Лучше всего совмещать разные способы массажа, ручной тоже очень хорошо влияет на укрепление организма, и фигуру можно моделировать опытными руками хорошего мастера.
Я знаю, поскольку сама в этой сфере работаю. Недавно заказывала для салона нашего инструментальные столы https://topzdrav.ru/catalog/instrumentalnye-stolyi и другой инвентарь необходимый. Нужно заботиться о том, чтобы всегда всё необходимое было под рукой.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Массаж

Сообщение derigor » 09 июл 2020, 16:28

Доброго времени суток! Не могли бы вы мне порекомендовать в Рязани хорошего и недорогого массажиста, занимающегося проблемами спины( остеохандроз).

вы же понимаете что все должно быть в комплексе? не только массаж должен быть, но и упражнения, и подвижный образ жизни ?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Массаж

Сообщение gonchar84 » 21 июл 2020, 13:17

Автор, вам уже все написали, советы действенные) От себя могу еще добавить, что когда появились проблемы с шейным отделом я купил себе новую подушку https://promedic.ru/s/podushka-valik/ т.к. на обычной просто невозможно было спать.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Массаж

Сообщение Alisik » Сегодня, 11:27

А мне бы маме какой то толковый массажер купить, а то стала сильно болеть и спина, и позвоночник. Надо что то предпринимать.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Массаж

Сообщение Laca » Сегодня, 11:53

Да приобретите для себя хороший и качественный массажер, сможете и самостоятельно для делать массаж, даже в домашних условиях или сидя за автомобилем. Сейчас же столько вариантов массажеров имеется. Вот на сайте https://mtleader.ru/category/massazh/ , есть хороший выбор разных массажер, на любой выбор. У меня спина болела раньше, так я у них тоже себе заказала, что хорошо мне сжэкономило походы к массажистам, разницы никакой в эффекте нет. Так что массажер лучший выбор!
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