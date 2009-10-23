Сообщение purity » 29 сен 2010, 22:18

здравствуйте! наткнулся на тему, решил написать) я имею возможность делать массаж на дому у клиента. Образование высшее, массаж изучал в том же мед. университете. Опыт большой, но массирую как правило своих родственников и друзей. А тут вдруг-подработать удастся)) Вообщем кому интересно-пишите-всем отвечу!