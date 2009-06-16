Сообщение Костен » 16 июн 2009, 06:55

Сабж) Сильно не смейтесь - у друга днюха скоро, так он меня, как врача, попросил подарить ему хороший алкотестер, "лучше как у гаишников", потому как выпить он любит, а с утреца зачастую за руль приходится ему садиться. За нахождение "с бодуна" за рулем, был неоднократно "наказан" соответствующей службой)))

Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.

Короче, где купить нормальный алкотестер?

Каждому своё