Где купить алкотестер?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
13 сообщений • Страница 1 из 1
Где купить алкотестер?
Сабж) Сильно не смейтесь - у друга днюха скоро, так он меня, как врача, попросил подарить ему хороший алкотестер, "лучше как у гаишников", потому как выпить он любит, а с утреца зачастую за руль приходится ему садиться. За нахождение "с бодуна" за рулем, был неоднократно "наказан" соответствующей службой)))
Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.
Короче, где купить нормальный алкотестер?
Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.
Короче, где купить нормальный алкотестер?
Каждому своё
Re: Где купить алкотестер?
Костен
Твой друг хочет знать концентрацию паров алкоголя с точностью до третьего знака после запятой? При 0,301 промилле за руль нельзя, а при 0,299 уже можно?
У меня дешевый алкотестер, купленный в "Ленте". Возможно, он не сверхточный, но я просто никуда не еду, если он показывает хоть какое-то содержание паров алкоголя.
Твой друг хочет знать концентрацию паров алкоголя с точностью до третьего знака после запятой? При 0,301 промилле за руль нельзя, а при 0,299 уже можно?
У меня дешевый алкотестер, купленный в "Ленте". Возможно, он не сверхточный, но я просто никуда не еду, если он показывает хоть какое-то содержание паров алкоголя.
Re: Где купить алкотестер?
Дорогой алкотестер, сертифицированный, стоил около 2.5 тыс. Где я его видела - уже не помню. Но дело было в феврале этом.
Re: Где купить алкотестер?
tochka, а может, вспомните?
Как раз нужен дорогой, сертифицированный, где такой можно купить?
Как раз нужен дорогой, сертифицированный, где такой можно купить?
Каждому своё
Re: Где купить алкотестер?
Предлагаю подарить годовой абонемент в кабинет медосвидетельствования наркодиспансера. Точнее не бывает...
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где купить алкотестер?
tigrizca
Кстати, да. Правильное замечание.
Костен
Сдается мне, что такую штуку целесообразно искать в аптеках. Справочная служба аптек г. Рязани: 44-15-38
Кстати, да. Правильное замечание.
Костен
Сдается мне, что такую штуку целесообразно искать в аптеках. Справочная служба аптек г. Рязани: 44-15-38
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где купить алкотестер?
Костен писал(а):Сабж) Сильно не смейтесь - у друга днюха скоро, так он меня, как врача, попросил подарить ему хороший алкотестер, "лучше как у гаишников", потому как выпить он любит, а с утреца зачастую за руль приходится ему садиться. За нахождение "с бодуна" за рулем, был неоднократно "наказан" соответствующей службой)))
Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.
Короче, где купить нормальный алкотестер?
Продаются в Автоимпорте - Дзержинского, 18 а. Надо подняться по ступенькам и как зашел - сразу направо. Про сертификат не знаю.
san-therm.ru
Re: Где купить алкотестер?
es62 писал(а):Ментовские стоят 6т.р.
Где такой можно купить?
Каждому своё
Re: Где купить алкотестер?
Ладно, приедет товарищ лечиться, поспрошаю)
Каждому своё
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где купить алкотестер?
В М-видео и Эльдородо были от 500 до 2000 руб.
А где медтехника на колхозной?
А где медтехника на колхозной?
Re: Где купить алкотестер?
О, точно это было в Медтехнике.
Re: Где купить алкотестер?
На самом деле не так просто найти хороший, профессиональный алкотестер. Я нашел в рязанском интернет-магазине Покупай легко. Брал экономную модель, https://pokupaylegko.ru/shop/tv-shop/mo ... inspector/ так как мне для себя а не на предприятии тестировать. На выбор были и дешевые и дорогие модели. Выбрал золотую середину.
13 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя