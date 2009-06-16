Где купить алкотестер?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Где купить алкотестер?

Сообщение Костен » 16 июн 2009, 06:55

Сабж) Сильно не смейтесь - у друга днюха скоро, так он меня, как врача, попросил подарить ему хороший алкотестер, "лучше как у гаишников", потому как выпить он любит, а с утреца зачастую за руль приходится ему садиться. За нахождение "с бодуна" за рулем, был неоднократно "наказан" соответствующей службой)))
Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.
Короче, где купить нормальный алкотестер?
Каждому своё
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение ENGI » 16 июн 2009, 10:02

Костен
Твой друг хочет знать концентрацию паров алкоголя с точностью до третьего знака после запятой? При 0,301 промилле за руль нельзя, а при 0,299 уже можно?
У меня дешевый алкотестер, купленный в "Ленте". Возможно, он не сверхточный, но я просто никуда не еду, если он показывает хоть какое-то содержание паров алкоголя.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение tochka » 16 июн 2009, 10:14

Дорогой алкотестер, сертифицированный, стоил около 2.5 тыс. Где я его видела - уже не помню. :) Но дело было в феврале этом.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение Костен » 16 июн 2009, 10:44

tochka, а может, вспомните?
Как раз нужен дорогой, сертифицированный, где такой можно купить?
Каждому своё
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Burns
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 15 июн 2009, 18:03

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение Burns » 16 июн 2009, 13:00

Предлагаю подарить годовой абонемент в кабинет медосвидетельствования наркодиспансера. Точнее не бывает...
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Где купить алкотестер?

Сообщение tigrizca » 16 июн 2009, 13:13

поиском воспользоваться не судьба?
viewtopic.php?f=21&t=4235&st=0&sk=t&sd=d&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&start=45
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение ENGI » 16 июн 2009, 14:36

tigrizca
Кстати, да. Правильное замечание.
Костен
Сдается мне, что такую штуку целесообразно искать в аптеках. Справочная служба аптек г. Рязани: 44-15-38
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Где купить алкотестер?

Сообщение z645 » 16 июн 2009, 15:03

Костен писал(а):Сабж) Сильно не смейтесь - у друга днюха скоро, так он меня, как врача, попросил подарить ему хороший алкотестер, "лучше как у гаишников", потому как выпить он любит, а с утреца зачастую за руль приходится ему садиться. За нахождение "с бодуна" за рулем, был неоднократно "наказан" соответствующей службой)))
Поэтому мне теперь приходится искать ему алкотестер, дабы он с утра, находясь в состоянии нерешительности по поводу возможности управления автомобилем, мог путем использования сего прибора определить, а можно ли ему нынче управлять.
Короче, где купить нормальный алкотестер?


Продаются в Автоимпорте - Дзержинского, 18 а. Надо подняться по ступенькам и как зашел - сразу направо. Про сертификат не знаю.
san-therm.ru
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение Костен » 16 июн 2009, 18:54

es62 писал(а):Ментовские стоят 6т.р.

Где такой можно купить?
Каждому своё
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение Костен » 17 июн 2009, 08:23

Ладно, приедет товарищ лечиться, поспрошаю)
Каждому своё
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Где купить алкотестер?

Сообщение tigrizca » 18 июн 2009, 11:49

В М-видео и Эльдородо были от 500 до 2000 руб.
А где медтехника на колхозной?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение tochka » 18 июн 2009, 12:45

О, точно это было в Медтехнике.
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Zver
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 09:47

Re: Где купить алкотестер?

Сообщение Zver » Вчера, 23:39

На самом деле не так просто найти хороший, профессиональный алкотестер. Я нашел в рязанском интернет-магазине Покупай легко. Брал экономную модель, https://pokupaylegko.ru/shop/tv-shop/mo ... inspector/ так как мне для себя а не на предприятии тестировать. На выбор были и дешевые и дорогие модели. Выбрал золотую середину.
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