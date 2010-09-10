Липовые диссертации.
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Липовые диссертации.
Я заказывала свою магистерскую диссертацию здесь: https://author24.ru/pomosch_s_magisters ... sertaciej/ и не жалею. Самостоятельно столько проделать работы по ее написанию я бы не смогла. Готовую работу я изучила полностью, разобрала все аспекты и защитила на отлично. Спасибо Автор24 за высококачественную диссертацию с высоким процентом уникальности и грамотно выбранной теме.
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