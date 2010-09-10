Липовые диссертации.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Липовые диссертации.

Сообщение Изаура » 26 май 2020, 18:27

Я заказывала свою магистерскую диссертацию здесь: https://author24.ru/pomosch_s_magisters ... sertaciej/ и не жалею. Самостоятельно столько проделать работы по ее написанию я бы не смогла. Готовую работу я изучила полностью, разобрала все аспекты и защитила на отлично. Спасибо Автор24 за высококачественную диссертацию с высоким процентом уникальности и грамотно выбранной теме.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Липовые диссертации.

Сообщение polpol » Вчера, 23:38

Марина, занимаясь написанием учебных работ, я озадачивался вопросом: как правильно оформлять цитирование для антиплагиата? При проверке сталкивался с проблемой низкой уникальности, связанной с изобилием цитат, но обойтись без цитирования при написании диплома, реферата или курсовой работы было невозможно. Решение вопроса на самом деле есть, почитайте здесь https://antiplagiatik.ru/umenshit-tsiti ... tiplagiate как убрать цитирование в антиплагиате
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