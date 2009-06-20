Сообщение Roberto » 20 июн 2009, 07:56

Проблема такая: в квартире стоит газовый котел Беретта Чао. Несколько дней назад заменили все трубы системы отопления. Стали подключать, спустили воздух - котел работал хорошо. Давление показывает рабочее (1.2-1.5). В квартире живут щас родственники, которые особо не разбираются, опасаются. Они потом его отключили. (почему-то подумали, что его нужно включать при необходимости). После включения через часок он стал показывать давление около 2.1-2.4. На ночь они его снова отключили. Включив утром, давление стало показывать уже 3,4. И не спадает нифига. Кто-нибудь знает ,что делать? Газовщики придут только в понедельник. Да и не думаю я, что дело в поломке... Скорее всего, что-то делается не так. Совет нужен!

