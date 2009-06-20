Газовый котел индивидуального отопления
Газовый котел индивидуального отопления
Проблема такая: в квартире стоит газовый котел Беретта Чао. Несколько дней назад заменили все трубы системы отопления. Стали подключать, спустили воздух - котел работал хорошо. Давление показывает рабочее (1.2-1.5). В квартире живут щас родственники, которые особо не разбираются, опасаются. Они потом его отключили. (почему-то подумали, что его нужно включать при необходимости). После включения через часок он стал показывать давление около 2.1-2.4. На ночь они его снова отключили. Включив утром, давление стало показывать уже 3,4. И не спадает нифига. Кто-нибудь знает ,что делать? Газовщики придут только в понедельник. Да и не думаю я, что дело в поломке... Скорее всего, что-то делается не так. Совет нужен!
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Roberto
Поднимается давление значит в систему входит вода. Надо перекрыть входной кран. Если это не поможет значит пора менять этот кран, он пропускает! Спустите давление в системе до 1,2 и запускайте отопление. При нагревании вода тоже расширяется и давление увеличивается. Если все не помогло, то закройте кран холодной вообще в котел и открывайте только когда нужна будет горячая вода. Вообще газовщики ничего не решат, эта проблема сервисников. А вообще мне кажется что проблема в неправильной эксплуатации. Смотрите личку!
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Дамир
спасибо большое за консультацию, а что в личке?
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Давление растёт- значит вода греется, но не циркулирует.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Да блин, я не понимаю в этом нифига. Сегодня ночью выключали его опять, утром давление вместо 3.4 показывает 3.1 и со сливного крана вода выливалась. Вопрос такой: если я перекрою впускной кран, а открывать его буду только когда потребуется горяч вода - это будет не опасно для котла?
в идеале мне быы конечно помощь специалиста потребовалась бы (а-ля Дамир, насколько я понимаю ), я бы привез туда, и отблагодарил бы...
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Трофимыч писал(а):Давление растёт- значит вода греется, но не циркулирует.
Резонно, но котел должен отключаться при перегреве. А давление постоянно растет.
Roberto писал(а):я бы привез туда, и отблагодарил бы...
А обратно... Смотреть надо, тел. в личке. Я и в прошлый раз думал что отправил, ан нет. А то уже и съездили бы.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Думаю, Дамир прав. Скорей всего, не держит впускной клапан. Беретта нашпигована датчиками. Отключаться должен и при перегреве и при повышенном давлении. Если, конечно, котел не выключен.
Газовики не поедут. Только в экстренных случаях, если по телефону сказать, мол возле котла газом пахнет.
Если Дамир не устранил проблему, готовт в понедельник три штуки. Перед ремонтом ЦСО потребует с тебя оплатить ежегодное ТО. Потом будут разбираться с неполадками. Если что-то с котлом, еще и за железки потребуют денег.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Mutant
на тему денег я с сервисным центром Горгаза уже разговаривал. Поэтому надеюсь, что Дамир берет дешевле)))
Re: Газовый котел индивидуального отопления
УБерреты два контура:
1. отопления
2.горячего водоснабжения
3 Две кнопки: одна отключает в летний период систему отопления и работает только горячее водоснабжение. Монометр в режиме горячего водоснабжения не должен показывает 1-1,3 атм постоянно. Котел работает как газовая колонка. прочитайте инструкцию и переключите котел на летний режим. Газовики не будут ничего делать,если кончился гарантийный срок. Нужен договор на обслуживание. Спецы два раза в год приходят,переключают на летний режим,осенью они промывают систему и запускают котел на зимний режим:отопление+ ГВС. Ежегодно надо заключать договор на ТО. Если нет договора, то сервисный центр Горгаза возьмет с вас по полной программе.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
nikols
о какой промывке системы вы говорите . Ну не знаю, как там у в Москве. Какие спецы, какие два раза, какой режим? На то он и котел индивидуального отопления, чтоб его включать, когда надо, а не только, когда на календаре зима. Тумблер, имеющий три положения, вперед-назад щелкать - палату ума не надо. А чистить горелку и в голову не придет, если прибор работает без сбоев.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
всем привет. Такая проблема котел беретта работает нормально давление там 1.3-1.7 он стал частенько отключатся просто загорается красная лампочка.
Подскажите в чем проблема?
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Мои познания невелики, но отключается у нас тогда, когда не пользуешься длительное время... Ну как длительное, день, например
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Roberto писал(а):Мои познания невелики, но отключается у нас тогда, когда не пользуешься длительное время... Ну как длительное, день, например
Котёл работает ежедневно,но приходишь отопления нет и горит красная лампочка
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Я неточно ывразился - не пользуешься горячей водой! Т.е. весь день воду не включаешь - вечером приходишь, может отключиться.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Stas15487 писал(а):Roberto писал(а):Мои познания невелики, но отключается у нас тогда, когда не пользуешься длительное время... Ну как длительное, день, например
Котёл работает ежедневно,но приходишь отопления нет и горит красная лампочка
А что тут думать? Скоро соседей начнете заливать! Где то прорыв. Лампочка загорается после падения давления!
Re: Газовый котел индивидуального отопления
В руководстве описаны несколько вариантов остановки котла. Красная лампочка может гореть, может мигать Причины разные.
Если все-же горит, то по мимио давления, возможно проблема в температурных показателях. Не исключено, что срабатывает защита при предельном повышении температуры.
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Ну да, так и есть! Утечка только при падении давления, а тут похоже давление в норме стоит! Тогда надо смотреть по месту?! А вызывать мастеров из сервиса не пробовали? Может вытяжка не работает, давление газа, нарушение температурного режима, да и котел какой? С естественной вытяжкой или турбированный?
Re: Газовый котел индивидуального отопления
Дамир писал(а):Stas15487 писал(а):Roberto писал(а):Мои познания невелики, но отключается у нас тогда, когда не пользуешься длительное время... Ну как длительное, день, например
Котёл работает ежедневно,но приходишь отопления нет и горит красная лампочка
А что тут думать? Скоро соседей начнете заливать! Где то прорыв. Лампочка загорается после падения давления!
Здравствуй Дамир и что делать?
Re: Газовый котел индивидуального отопления
А что действительно давление падает? Кстати, мы знакомы? Простите, здравствуйте!
