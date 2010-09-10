Вечная память!
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Re: Вечная память!
30 октября на 102 году жизни умер Народный артист СССР В.Зельдин. Его имя занесено в Книгу Гиннесса.как самый старый действующий артист в мире.
ХОРОШИЙ АРТИСТ! Царство ему Небесное!
ХОРОШИЙ АРТИСТ! Царство ему Небесное!
Re: Вечная память!
Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался накануне вечером в Ростове-на-Дону на 87-м году жизни. Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене - зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем - в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону.
Re: Вечная память!
Последний выход Олега Попова...
Вечная память...
Вечная память...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вечная память!
Леонард Коэн...
https://www.youtube.com/watch?v=RUdvMqLoarE
https://www.youtube.com/watch?v=RUdvMqLoarE
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вечная память!
а ведь коментарии по сути..listen10 писал(а):https://m.fotostrana.ru/public/post/231893/1235075787/?frm=public
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вечная память!
Raider писал(а):а ведь коментарии по сути..
И тем не менее, никто его не сбросил. Все жили.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Вечная память!
Фидель Кастро и Юрий Гагарин 1961 г.
Им есть о чем поговорить
Это точно...
Re: Вечная память!
Умерла Принцесса Лея (Кэрри Фишер) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%80%D0%B8
Your friend in time Emmet L.Brown
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вечная память!
https://lenta.ru/news/2017/01/08/rechkalov/
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант.ru». Причины смерти не сообщаются.
помню его Бесланские репортажи.
Жаль.
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант.ru». Причины смерти не сообщаются.
помню его Бесланские репортажи.
Жаль.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Автомобильные шины являются незаменимыми частями колес, они отвечают за безопасность, где купить шины спб проходимость и комфорт при езде по дорогам и бездорожью. Первая шина была изобретена и запатентована У. Томсоном в 1846 году. Целью его изобретения было облегчение движения и устранение шума от колёс. В наше время шины разрабатываются специалистами различных шинных заводов. Все характеристики и свойства шины напрямую зависят от качества и состава резиновой смеси из которой изготавливаются. В первую очередь они стараются создать автошины, которые где купить шины спб будут делать вождение автомобиля более безопасным и осуществлять хорошую устойчивость и максимальное сцепление автомобиля с дорожным покрытием. При разработке шин специалисты включают в свою задачу придание свойств шинам, которые будут отвечать за комфорт в салоне автомобиля, т.е. создавать минимальный шум при взаимодействии дорожного полотна и поверхности шины и гасить часть энергии ударов при наезде на неровности дорожного полотна. Также немаловажное свойство всех шин — это создание наилучшей проходимости транспортного средства.
По конструкции автошины делятся на два вида: диагональные и радиальные. При изготовлении шин для усиления используются различные материалы. Для усиления корда легковых и легкогрузовых шин используют полимерные или текстильные нити, а для усиления грузовых покрышек используется металлокорд, это связанно с большими нагрузками на колеса.
Добиться полной отдачи всех качественных характеристик от авто, можно только при комплексном решении, устанавливая на него качественные диски. В летнее время года рекомендуем к установке литые диски среднего размера, причем не важно, оригинальные или нет. В зимнее время, по мнению многих автовладельцев, к установке рекомендовано устанавливать штампованные диски или неоригинальные диски Реплика.
Как купить шины у нас
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Как получить заказ (доставка шин)
При доставке шин на пункт выдачи вам позвонит оператор и сообщит, что ваш заказ находится на пункте выдачи товаров, после чего вы в течение трех дней можете оплатить и забрать свой заказ. По истечению трехдневного срока, заказ расформировывается и отправляется на склад.
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Автомобильные шины являются незаменимыми частями колес, они отвечают за безопасность, где купить шины спб проходимость и комфорт при езде по дорогам и бездорожью. Первая шина была изобретена и запатентована У. Томсоном в 1846 году. Целью его изобретения было облегчение движения и устранение шума от колёс. В наше время шины разрабатываются специалистами различных шинных заводов. Все характеристики и свойства шины напрямую зависят от качества и состава резиновой смеси из которой изготавливаются. В первую очередь они стараются создать автошины, которые где купить шины спб будут делать вождение автомобиля более безопасным и осуществлять хорошую устойчивость и максимальное сцепление автомобиля с дорожным покрытием. При разработке шин специалисты включают в свою задачу придание свойств шинам, которые будут отвечать за комфорт в салоне автомобиля, т.е. создавать минимальный шум при взаимодействии дорожного полотна и поверхности шины и гасить часть энергии ударов при наезде на неровности дорожного полотна. Также немаловажное свойство всех шин — это создание наилучшей проходимости транспортного средства.
По конструкции автошины делятся на два вида: диагональные и радиальные. При изготовлении шин для усиления используются различные материалы. Для усиления корда легковых и легкогрузовых шин используют полимерные или текстильные нити, а для усиления грузовых покрышек используется металлокорд, это связанно с большими нагрузками на колеса.
Добиться полной отдачи всех качественных характеристик от авто, можно только при комплексном решении, устанавливая на него качественные диски. В летнее время года рекомендуем к установке литые диски среднего размера, причем не важно, оригинальные или нет. В зимнее время, по мнению многих автовладельцев, к установке рекомендовано устанавливать штампованные диски или неоригинальные диски Реплика.
Как купить шины у нас
Где купить шины в СПб
Как получить заказ (доставка шин)
При доставке шин на пункт выдачи вам позвонит оператор и сообщит, что ваш заказ находится на пункте выдачи товаров, после чего вы в течение трех дней можете оплатить и забрать свой заказ. По истечению трехдневного срока, заказ расформировывается и отправляется на склад.
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Описание: Делая выбор шин и дисков в нашем Интернет-магазине, вы делаете шаг в сторону экономии и безопасности, так как цены на все диски и шины радуют своей доступностью, а качество шиномонтажных услуг позволит чувствовать себя безопасно на любой дороге в любую погоду. Показать полностью…
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Мы заботимся о вас и вашем автомобиле. Так же мы заботимся и о природе. Если вы заменили шины по причине их порчи («лысые» шины, разрыв боковины и т.д.) мы готовы принять их у вас по программе «Утилизации шин».
Мы стремимся быть хорошим партнером для вас. В нашем понимании «хороший партнер» — это тот, с которым удобно и комфортно работать, у кого широкий ассортимент и доступные цены, кто улучшает профессионализм своих сотрудников и предлагает качественные услуги.
Компания «Шинсервис» работает на российском рынке уже более 15 лет, являясь одним из лидеров российского рынка в области оптовой и розничной торговли автошинами и колесными дисками импортного и отечественного производства. «Шинсервис» также продает аккумуляторные батареи, оказывает услуги шиномонтажа, сезонного хранения колес и ремонта автомобилей. Также у компании открыто собственное производство - повторная ошиповка зимней резины.
Мы не стоим на месте - в настоящее время компания активно развивается: открываются новые магазины, сервисные зоны и склады. Сейчас в компании работает около 900 сотрудников и мы продолжаем расширять штат. Наша компания ищет специалистов в разных областях (продажи, закупки, IT, финансы и т.д.).
Команда BW Racing Team — наш партнёр Команда создана для поддержки и развития российского автоспорта. В задачи входит поиск молодых и талантливых гонщиков, профессиональная работа по их подготовке и предоставление возможности лучшим участвовать в престижных гоночных сериях мира.
Другое
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Группа
Информация
Описание: Делая выбор шин и дисков в нашем Интернет-магазине, вы делаете шаг в сторону экономии и безопасности, так как цены на все диски и шины радуют своей доступностью, а качество шиномонтажных услуг позволит чувствовать себя безопасно на любой дороге в любую погоду. Показать полностью…
Все магазины и шиномонтажные посты располагаются во всех районах Москвы; Московской области. Все магазины имеют удобные пути проезда.
В шинсервис интернет магазин шин магазинах есть мягкие зоны, где вы можете отдохнуть и выпить шинсервис интернет магазин шин чашечку горячего кофе. А тем временем наши квалифицированные специалисты произведут шиномонтаж. Вам не нужно переживать за аккуратность выполненных работ, ежегодно наши сотрудники проходят курсы повышения квалификации, а в конце курсов сдают внутренний экзамен.
Мы заботимся о вас и вашем автомобиле. Так же мы заботимся и о природе. Если вы заменили шины по причине их порчи («лысые» шины, разрыв боковины и т.д.) мы готовы принять их у вас по программе «Утилизации шин».
Мы стремимся быть хорошим партнером для вас. В нашем понимании «хороший партнер» — это тот, с которым удобно и комфортно работать, у кого широкий ассортимент и доступные цены, кто улучшает профессионализм своих сотрудников и предлагает качественные услуги.
Компания «Шинсервис» работает на российском рынке уже более 15 лет, являясь одним из лидеров российского рынка в области оптовой и розничной торговли автошинами и колесными дисками импортного и отечественного производства. «Шинсервис» также продает аккумуляторные батареи, оказывает услуги шиномонтажа, сезонного хранения колес и ремонта автомобилей. Также у компании открыто собственное производство - повторная ошиповка зимней резины.
Мы не стоим на месте - в настоящее время компания активно развивается: открываются новые магазины, сервисные зоны и склады. Сейчас в компании работает около 900 сотрудников и мы продолжаем расширять штат. Наша компания ищет специалистов в разных областях (продажи, закупки, IT, финансы и т.д.).
Команда BW Racing Team — наш партнёр Команда создана для поддержки и развития российского автоспорта. В задачи входит поиск молодых и талантливых гонщиков, профессиональная работа по их подготовке и предоставление возможности лучшим участвовать в престижных гоночных сериях мира.
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После принятия решения с Вами свяжется менеджер «Колеса Даром» для уточнения даты оформления договора и даты покупки.
Вы приходите с паспортом, подписываете договор, вносите первоначальный взнос* и забираете товар
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В нашем интернет-магазине вы можете купить резину, которая будет идеально соответствовать марке вашего автомобиля. Мы реализуем продукцию под самые разные запросы, для всех типов легковых, грузовых машин и внедорожников. Благодаря грамотно подобранным колёсам транспорт будет уверенно вести себя на дороге и трассе, в мокрую и колесо магазин шин сухую погоду, в жару и холод. Сообщите нашим специалистам свои требования и они предоставят вам оптимальный вариант.
Некоторые особенности подбора шин по параметрам
Наконец, не всегда стоит покупать недорогую резину если планируются сложные условия эксплуатации, от качества покрышек будет зависеть безопасность движения и ваша жизнь.
Где в Москве выгодно купить резину?
Наш портал специализируется на продаже покрышек всех типов под любые марки авто. Интернет-магазин шин "Колеса Даром" предлагает:
Гарантию качества. Работаем только с проверенными поставщиками, даём заводскую гарантию на каждую единицу продукции.
Большой ассортимент. Более 5 000 моделей колёс.
Качественный сервис. Удобный поиск на сайте, вежливые консультанты, быстрое выполнение заказа - всё это для вас.
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купить диски на авто в интернет магазине
Диски
Автомобильные диски
Автомобильные диски — это основная часть колеса автомобиля и является каркасом жесткости. Колесные диски имеют крепежные купить диски на авто в интернет магазине отверстия для монтажа и демонтажа. Размерности легковых, легкогрузовых, грузовых, и дисков для спец и сельскохозяйственной техники указываются в дюймах. Также колесные диски должны соответствовать ГОСТ ам.
Где купить диски на автомобиль в СПб
Доставка дисков по СПб
Оплата заказа производится при получении заказанных вами дисков.
Доставка дисков осуществляется в течении 1-3 рабочих дней.
Маркировка дисков
Пример маркировки диска 5,5J14 4*98 ET 44 DIA 58,1
5.5J — это посадочная ширина обода и тип закраины автомобильного диска.
Посадочная ширина диска измеряется в дюймах, т.е. в нашем случае пять с половиной дюймов или 139, 7 мм. Буква «J» указывает на тип закраины. Закраина типа «J» является самой распространенной, но также существуют автомобильные диски со следующими типами закраин: JJ — такие авто диски устанавливаются на полноприводные внедорожники, JK, K, B, D и P или L. Все модели легковых колесных дисков изготавливаются по ОСТ 37.001.429-86.
Следующая цифра «14» — она обозначает диаметр (высоту) диска в дюймах.
Далее цифры 4*98, первая цифра обозначает количество крепежных болтов, а вторая расстояние между ними.
ET 44 — это вылет диска. Измеряется в миллиметрах.
И последний параметр, это DIA 58,1. Это диаметр ступичного отверстия, измеряется в миллиметрах. Этот параметр должен в точности соответствовать посадочному цилиндру ступицы.
Перед установкой дисков на автомобиль
Прежде чем установить автомобильные диски на авто их необходимо отбалансировать в сборе с шинами. Для чего это необходимо? Данная процедура необходима для того, чтобы при движении колеса не били. Биение колес приводит вибрации кузова, что в свою очередь делает купить диски на авто в интернет магазине езду на автомобиле не комфортной и неравномерному износу резины, а также приводит в негодность некоторые части ходовой (ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги и др.).
После установки
После установки автомобильных дисков в сборе с шинами необходимо сделать развал-схождение или углы установки автомобильных колес. Делается это для того чтобы резина одетая на колесные диски прослужила дольше.
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Диски
Автомобильные диски
Автомобильные диски — это основная часть колеса автомобиля и является каркасом жесткости. Колесные диски имеют крепежные купить диски на авто в интернет магазине отверстия для монтажа и демонтажа. Размерности легковых, легкогрузовых, грузовых, и дисков для спец и сельскохозяйственной техники указываются в дюймах. Также колесные диски должны соответствовать ГОСТ ам.
Где купить диски на автомобиль в СПб
Доставка дисков по СПб
Оплата заказа производится при получении заказанных вами дисков.
Доставка дисков осуществляется в течении 1-3 рабочих дней.
Маркировка дисков
Пример маркировки диска 5,5J14 4*98 ET 44 DIA 58,1
5.5J — это посадочная ширина обода и тип закраины автомобильного диска.
Посадочная ширина диска измеряется в дюймах, т.е. в нашем случае пять с половиной дюймов или 139, 7 мм. Буква «J» указывает на тип закраины. Закраина типа «J» является самой распространенной, но также существуют автомобильные диски со следующими типами закраин: JJ — такие авто диски устанавливаются на полноприводные внедорожники, JK, K, B, D и P или L. Все модели легковых колесных дисков изготавливаются по ОСТ 37.001.429-86.
Следующая цифра «14» — она обозначает диаметр (высоту) диска в дюймах.
Далее цифры 4*98, первая цифра обозначает количество крепежных болтов, а вторая расстояние между ними.
ET 44 — это вылет диска. Измеряется в миллиметрах.
И последний параметр, это DIA 58,1. Это диаметр ступичного отверстия, измеряется в миллиметрах. Этот параметр должен в точности соответствовать посадочному цилиндру ступицы.
Перед установкой дисков на автомобиль
Прежде чем установить автомобильные диски на авто их необходимо отбалансировать в сборе с шинами. Для чего это необходимо? Данная процедура необходима для того, чтобы при движении колеса не били. Биение колес приводит вибрации кузова, что в свою очередь делает купить диски на авто в интернет магазине езду на автомобиле не комфортной и неравномерному износу резины, а также приводит в негодность некоторые части ходовой (ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги и др.).
После установки
После установки автомобильных дисков в сборе с шинами необходимо сделать развал-схождение или углы установки автомобильных колес. Делается это для того чтобы резина одетая на колесные диски прослужила дольше.
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http://koleso-fortuny.ru/
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