Вечная память!
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Re: Вечная память!
30 октября на 102 году жизни умер Народный артист СССР В.Зельдин. Его имя занесено в Книгу Гиннесса.как самый старый действующий артист в мире.
ХОРОШИЙ АРТИСТ! Царство ему Небесное!
ХОРОШИЙ АРТИСТ! Царство ему Небесное!
Re: Вечная память!
Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался накануне вечером в Ростове-на-Дону на 87-м году жизни. Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене - зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем - в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону.
Re: Вечная память!
Последний выход Олега Попова...
Вечная память...
Вечная память...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вечная память!
Леонард Коэн...
https://www.youtube.com/watch?v=RUdvMqLoarE
https://www.youtube.com/watch?v=RUdvMqLoarE
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вечная память!
а ведь коментарии по сути..listen10 писал(а):https://m.fotostrana.ru/public/post/231893/1235075787/?frm=public
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Вечная память!
Raider писал(а):а ведь коментарии по сути..
И тем не менее, никто его не сбросил. Все жили.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Вечная память!
Фидель Кастро и Юрий Гагарин 1961 г.
Им есть о чем поговорить
Это точно...
Re: Вечная память!
Умерла Принцесса Лея (Кэрри Фишер) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%80%D0%B8
Your friend in time Emmet L.Brown
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вечная память!
https://lenta.ru/news/2017/01/08/rechkalov/
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант.ru». Причины смерти не сообщаются.
помню его Бесланские репортажи.
Жаль.
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант.ru». Причины смерти не сообщаются.
помню его Бесланские репортажи.
Жаль.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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