Вечная память!

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вечная память!

Сообщение ivanes » 01 ноя 2016, 17:31

30 октября на 102 году жизни умер Народный артист СССР В.Зельдин. Его имя занесено в Книгу Гиннесса.как самый старый действующий артист в мире.
ХОРОШИЙ АРТИСТ! Царство ему Небесное!
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вечная память!

Сообщение Raider » 03 ноя 2016, 07:45

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался накануне вечером в Ростове-на-Дону на 87-м году жизни. Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене - зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем - в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону.
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4367025.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вечная память!

Сообщение Шварц » 03 ноя 2016, 09:49

Последний выход Олега Попова...

Олег Попов.jpg


Олег Попов1.jpg


Вечная память...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Вечная память!

Сообщение ФрекенСнорк » 11 ноя 2016, 11:11

Леонард Коэн...
https://www.youtube.com/watch?v=RUdvMqLoarE
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вечная память!

Сообщение Шварц » 26 ноя 2016, 23:12

fidel castro.jpg


fidel castro1.jpg
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вечная память!

Сообщение listen10 » 27 ноя 2016, 09:19

https://m.fotostrana.ru/public/post/231 ... frm=public
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1915
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Вечная память!

Сообщение Raider » 27 ноя 2016, 18:05

listen10 писал(а):https://m.fotostrana.ru/public/post/231893/1235075787/?frm=public
а ведь коментарии по сути..
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Вечная память!

Сообщение Дед Анатольич » 28 ноя 2016, 12:59

Raider писал(а):а ведь коментарии по сути..

И тем не менее, никто его не сбросил. Все жили.
Только живи, и до всего доживешь
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вечная память!

Сообщение Шварц » 28 ноя 2016, 14:49

Изображение

Фидель Кастро и Юрий Гагарин 1961 г.
Им есть о чем поговорить


Это точно...

фидель и юрий.jpg
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2807
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Вечная память!

Сообщение Док » 27 дек 2016, 22:07

Умерла Принцесса Лея (Кэрри Фишер) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%80%D0%B8

Изображение
Your friend in time Emmet L.Brown
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Вечная память!

Сообщение ФрекенСнорк » 08 янв 2017, 17:28

https://lenta.ru/news/2017/01/08/rechkalov/
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Коммерсант.ru». Причины смерти не сообщаются.

помню его Бесланские репортажи.
Жаль.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Съемки и обучение для детей

Сообщение Jimmyitalm » 56 минут назад

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