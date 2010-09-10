Сообщение Raider » 03 ноя 2016, 07:45

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался накануне вечером в Ростове-на-Дону на 87-м году жизни. Артист до последних дней своей жизни выступал на цирковой арене - зимой 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском Цирке на Фонтанке, затем - в Саратове и последние представления прошли в Ростове-на-Дону.