ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
zumma
абсолютно верно подмечено!
абсолютно верно подмечено!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
Но если вернутьться к теме проезда перекрестков, то отношения между водителем-водителем и пешеходом-водителем на этих самых перекрестках - вообще две "отдельные истории"!
Проезд перекрёстка
Помогите с проездом перекрёстка. Пересечение ул.Халтурина с ул.Матросова. Всё ли правильно? Данный перекрёсток вообще без разметки. Я немного приукрасил. Чтобы изменилось если убрать сплошную?
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- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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