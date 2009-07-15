ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
zumma
абсолютно верно подмечено!
абсолютно верно подмечено!
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
2) Сатанисты на форуме!!!
Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
Но если вернутьться к теме проезда перекрестков, то отношения между водителем-водителем и пешеходом-водителем на этих самых перекрестках - вообще две "отдельные истории"!
Проезд перекрёстка
Помогите с проездом перекрёстка. Пересечение ул.Халтурина с ул.Матросова. Всё ли правильно? Данный перекрёсток вообще без разметки. Я немного приукрасил. Чтобы изменилось если убрать сплошную?
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Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
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