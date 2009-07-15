ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Roberto
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 14:54
Откуда: Дровишки?

Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ

Сообщение Roberto » 15 июл 2009, 16:43

zumma
абсолютно верно подмечено! :D
1) Некоторые торы - дуры
2) Сатанисты на форуме!!!
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zumma
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1811
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 22:35

Re: ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ

Сообщение zumma » 15 июл 2009, 17:28

Но если вернутьться к теме проезда перекрестков, то отношения между водителем-водителем и пешеходом-водителем на этих самых перекрестках - вообще две "отдельные истории"!
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Василич
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 16:42

Проезд перекрёстка

Сообщение Василич » 26 июл 2015, 12:16

Помогите с проездом перекрёстка. Пересечение ул.Халтурина с ул.Матросова. Всё ли правильно? Данный перекрёсток вообще без разметки. Я немного приукрасил. Чтобы изменилось если убрать сплошную?
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AfinaDix
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 00:37

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