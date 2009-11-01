Сообщение ENGI » 18 янв 2010, 02:18

Дамир писал(а): Я написал о минусе, с иронией! Я например: за Торекс! На сегодня лучшее цена-качество, я не видел! Покажите, если есть!

Дамир писал(а): Есть еще один минус у этих дверей! Они в отличие от китайских, не имеют перепрограмируеых замков!

Дамир писал(а): а стальная решетка внутри двери говорит о лучшей защищенности! По-крайней мере нигде не видел больше таких решеток!

Перед НГ выбирал металлическую входную дверь для близких. Основной выбор был между дешевыми моделями "Гардиан" и "Торэкс". Выбрал "Торекс" - внешне по конструкции, материалам и исполнению особых отличий от "Гардиан" не нашел (у "Гардиан" - 1 контур уплотнения, у "Торекс" - 2; "Торекс" крепится к проему сквозь отверстия в коробке, "Гардиан" - через приваренные пластины - ИМХО, хуже). Сэкономил примерно 20% финансов. В "Гардиан" не понравились излишне самоуверенные, на мой взгляд, позиции продавщицы и бригадира установщиков. В "Красной строке" (напротив "Товарища") менеджмент был более гибок и клиентоориентирован (скидки, условия гарантии, условия и стоимость доставки-подъема, время работы и т.п.) и в результате получил мои деньги. Грузчики-экспедиторы (возможно, они же и установщики) порадовали дисциплинированностью в процессе приемки двери - сколько раз попросил перевернуть-переставить-открыть-закрыть-подержать дверь, столько раз все и сделали, аккуратно и без лишних вопросов.Вчера дверь вдвоем установили. Впечатления - геометрия хорошая (правда, разброс по ширине коробки был не менее 5 мм, но это ни на что заметно не повлияло), коробка достаточно жесткая, без особых регулировок удалось получить хорошее прилегание дверного полотна по периметру к коробке и хорошее открытие-закрытие двери (мягко ходит - петли на упорных шариковых подшипниках) и замков. Дверь не слишком тяжелая - таскать и снимать-одевать можно справиться даже одному человеку (когда ставишь сам это радует).И нафик они не нужны, если можно просто личинку сменить, при необходимости.Видел я эту решетку на "распиленном" образце в НИТИ. Продавец, правда, сказал, что еще никто у него дверь с решеткой не заказывал...