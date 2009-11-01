Входные двери
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Входные двери
ENGI писал(а):Дамир писал(а):Самые лучшие на сегодняшний день!
Кем определено? По какому параметру?Дамир писал(а):ENGI
будешь брать возьми меня с собой! Скидку сделаем.
Спасибо, видел в НИТИ. Схожу пощупаю поподробнее.
P.S.: Дамир, ты уж извини мой скептицизм, но я инженер не только по образованию, но и по убеждениям...
Ну и что там с твоим скептицизмом?
http://vk.com/club38798275
Re: Входные двери
Дамир писал(а):Ну и что там с твоим скептицизмом?
Жив - здоров.
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Входные двери
По поводу дверей. У меня нареканий нет. Качеством изделий доволен. Правда, сравнить могу лишь с железякой, что ставили строители. Та, к слову, тоже была сравнительно надежной. Вес ее составлял порядка 100кг. Так мне сказал установщик.
Теперь пра слов потенциальным покупателям магазина маестро двери. Обращаю внимание, что услуга по установке дверей у магазина не предусмотрена. Этим занимаются частные товарищи (почему-то вспоминается грузотакси в апельсине). И не у всех это получается делать хорошо. Порой делают откровенно через жопу. При этом никакие документы на установку не оформляются. Все как обычно: "если что-то там чего-то, звоните, приедем".
Теперь пра слов потенциальным покупателям магазина маестро двери. Обращаю внимание, что услуга по установке дверей у магазина не предусмотрена. Этим занимаются частные товарищи (почему-то вспоминается грузотакси в апельсине). И не у всех это получается делать хорошо. Порой делают откровенно через жопу. При этом никакие документы на установку не оформляются. Все как обычно: "если что-то там чего-то, звоните, приедем".
Re: Входные двери
Mutant
Главное не сказал - таки "Торэкс"?
Главное не сказал - таки "Торэкс"?
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Входные двери
Да, ENGI,
Торэкс
Торэкс
Re: Входные двери
Есть еще один минус у этих дверей! Они в отличие от китайских, не имеют перепрограмируеых замков! Мои заказчики довольны! До этого стоял Форпост. По их словам и шумоизоляция лучше и сквозняков нет, а стальная решетка внутри двери говорит о лучшей защищенности! По-крайней мере нигде не видел больше таких решеток!
http://vk.com/club38798275
Re: Входные двери
Дамир писал(а):Они в отличие от китайских, не имеют перепрограмируеых замков!
Зато они, в отличие от перепрограммируемых китайских, предполагаю что имеют нормальные личинки в замках, которые можно легко поменять при необходимости. У меня в дешевом якобы калининградском (китайском) "Форпосте" личинка приказала долго жить уже через полтора года эксплуатации - продавец (Сезам-Люкс) за новое аналогичное Г...о попросил 1000 руб., в замочных отделах нужный типоразмер найти не смогли и отказались искать даже под заказ. В итоге при помощи ловкости рук приколхозил похожую личинку за 200 руб., но от внутренней накладки замка пришлось отказаться.
Re: Входные двери
Я написал о минусе, с иронией! Я например: за Торекс! На сегодня лучшее цена-качество, я не видел! Покажите, если есть!
http://vk.com/club38798275
Re: Входные двери
Дамир писал(а):Я написал о минусе, с иронией! Я например: за Торекс! На сегодня лучшее цена-качество, я не видел! Покажите, если есть!
Перед НГ выбирал металлическую входную дверь для близких. Основной выбор был между дешевыми моделями "Гардиан" и "Торэкс". Выбрал "Торекс" - внешне по конструкции, материалам и исполнению особых отличий от "Гардиан" не нашел (у "Гардиан" - 1 контур уплотнения, у "Торекс" - 2; "Торекс" крепится к проему сквозь отверстия в коробке, "Гардиан" - через приваренные пластины - ИМХО, хуже). Сэкономил примерно 20% финансов. В "Гардиан" не понравились излишне самоуверенные, на мой взгляд, позиции продавщицы и бригадира установщиков. В "Красной строке" (напротив "Товарища") менеджмент был более гибок и клиентоориентирован (скидки, условия гарантии, условия и стоимость доставки-подъема, время работы и т.п.) и в результате получил мои деньги. Грузчики-экспедиторы (возможно, они же и установщики) порадовали дисциплинированностью в процессе приемки двери - сколько раз попросил перевернуть-переставить-открыть-закрыть-подержать дверь, столько раз все и сделали, аккуратно и без лишних вопросов.
Вчера дверь вдвоем установили. Впечатления - геометрия хорошая (правда, разброс по ширине коробки был не менее 5 мм, но это ни на что заметно не повлияло), коробка достаточно жесткая, без особых регулировок удалось получить хорошее прилегание дверного полотна по периметру к коробке и хорошее открытие-закрытие двери (мягко ходит - петли на упорных шариковых подшипниках) и замков. Дверь не слишком тяжелая - таскать и снимать-одевать можно справиться даже одному человеку (когда ставишь сам это радует).
Дамир писал(а):Есть еще один минус у этих дверей! Они в отличие от китайских, не имеют перепрограмируеых замков!
И нафик они не нужны, если можно просто личинку сменить, при необходимости.
Дамир писал(а):а стальная решетка внутри двери говорит о лучшей защищенности! По-крайней мере нигде не видел больше таких решеток!
Видел я эту решетку на "распиленном" образце в НИТИ. Продавец, правда, сказал, что еще никто у него дверь с решеткой не заказывал...
Re: Входные двери
Стоит Форпост и у меня, и у знакомых, двери отстой, никому не советую.
Re: Входные двери
Скажу прамо и без лукавства что 8800 за такую дверь это реальная цена на данном этапе и пусть даже чуть подороже гно это же качество.
Re: Входные двери
Скажу так чтобы не быть голословным. 12-15000 и можно установить отличную дверь но не Китайскую!
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(Удалена ссылка рекламного характера)
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(Удалена ссылка рекламного характера)
Re: Входные двери
Подскажите где найти двери ТОРЕКС?
Re: Входные двери
Русланrzn
В Сезам-Люксе в НИТИ есть, скорее всего.
В Сезам-Люксе в НИТИ есть, скорее всего.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 янв 2011, 15:48
Re: Входные двери
подскажите пожалуйста, есть ли в Рязани фирмы, вскрывающие замки? заранее спасибо.
Re: Входные двери
Где в Рязани купить готовую металлическую дверь для сарайки, качество и прочее бла-бла не интересует;) До 3 тыщ.
Re: Входные двери
Обратите внимание на двери завода изготовителя Torex Многие наши знакомые отдали предпочтение именно им. Говорят они надежные, там хорошая толщина металла, мощные ригеля, надежные замки. Да и накладки внутри и снаружи красивые. Ведь эстетика тоже важна. Цены разные, но доступные. Выбор большой, сами присматриваемся. Посмотрите http://torex16.ru/ каталог металлических дверей.
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