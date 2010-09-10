Куда лучше поехать на юг?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Куда лучше поехать на юг?
Ис горя утопился??
Re: Куда лучше поехать на юг?
Не, он мой ровесник был. Сердце вроде. Док точно знает. А ты вроде как его реинкарнация.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Куда лучше поехать на юг?
Чур меня!! Чур!! Ясам посебе дятел!!!
Re: Куда лучше поехать на юг?
Не торгуешь фекальными насосами?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куда лучше поехать на юг?
Я бы купил. Недорого.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куда лучше поехать на юг?
Экономика должна быть экономной (с) Л. И. Брежнев.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куда лучше поехать на юг?
UNCLE1911 писал(а):Экономика должна быть экономной (с) Л. И. Брежнев.
А трудовая копейка?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Куда лучше поехать на юг?
Вот же остолопы прости господи
Re: Куда лучше поехать на юг?
Лично я так делаю - включаю компутер на мониторинг какой - либо фирмы и ищу льготные билеты. Какие первыми попадутся - туда и еду. Кстати чаще всего здесь http://goo.gl/FoDMyu, а если решитесь отель заказать, то выбор больше тут http://goo.gl/FoDMyu . Я имею в виду выбор эконом-класса конечно...
Re: Куда лучше поехать на юг?
Вот чё барабанит? Самолетом, вертолетом. Сидит, пятнадцать копеек получает за свою рекламеж. Если рязанец, то поди кроме карьера никаких курортов и не видел.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39
Re: Куда лучше поехать на юг?
Всю жизнь в Лоо ездим. Галька уже почти как родная
Re: Куда лучше поехать на юг?
А все Таньки и Аньки - не родные?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Куда лучше поехать на юг?
В июне летали на Тенерифе, билеты брали за две недели - цена как ни странно падает - даже вместе с велосипедами вышло бюджетно. Пожалуй, наш юг для нас совсем потерял блеск.
На пятерых брали таунхаус (цены можно сравнить с отельными - разница тысяч 20-30 руб. http://www.airbnb.com и http://tranio.ru/spain/canary_islands/tenerife/).
Думал,ждёт типичная Турция, но там даже песок чёрный.
Плюс нашли древние пирамиды Гуимар.
"По форме сооружения в Гуимаре уж очень напоминают ступенчатые пирамиды Перу и Мексики, культовые башни Месопотамии и насыпные гробницы на итальянских островах.
Всю свою жизнь знаменитый ученый Хейердал стремился доказать, что еще задолго до Колумба между Америкой и Средиземноморьем существовали культурные связи, и древние мореплаватели на примитивных судах из тростника и папируса пересекали Атлантический океан.
Самый быстрый маршрут между этими двумя частями света проходит через Канарские острова. Так что пирамиды в Гуимаре вполне могли быть результатом того влияния, которое оказали на аборигенов путешественники с берегов Старого Света, использовавшие Тенерифе в качестве перевалочного пункта.
А может сами гуанчи (туземцы Канар) и были потомками тех бесстрашных мореходов, осевшие на островах и деградировавшие в условиях изоляции от внешнего мира."
Астрономы и очень быстро установили, что «горы камней» ориентированы по солнцу и привязаны к зимнему и летнему солнцестоянию.
Во время летнего солнцестояния с определенной точки на пирамидах можно наблюдать двойной закат солнца)
На пятерых брали таунхаус (цены можно сравнить с отельными - разница тысяч 20-30 руб. http://www.airbnb.com и http://tranio.ru/spain/canary_islands/tenerife/).
Думал,ждёт типичная Турция, но там даже песок чёрный.
Плюс нашли древние пирамиды Гуимар.
"По форме сооружения в Гуимаре уж очень напоминают ступенчатые пирамиды Перу и Мексики, культовые башни Месопотамии и насыпные гробницы на итальянских островах.
Всю свою жизнь знаменитый ученый Хейердал стремился доказать, что еще задолго до Колумба между Америкой и Средиземноморьем существовали культурные связи, и древние мореплаватели на примитивных судах из тростника и папируса пересекали Атлантический океан.
Самый быстрый маршрут между этими двумя частями света проходит через Канарские острова. Так что пирамиды в Гуимаре вполне могли быть результатом того влияния, которое оказали на аборигенов путешественники с берегов Старого Света, использовавшие Тенерифе в качестве перевалочного пункта.
А может сами гуанчи (туземцы Канар) и были потомками тех бесстрашных мореходов, осевшие на островах и деградировавшие в условиях изоляции от внешнего мира."
Астрономы и очень быстро установили, что «горы камней» ориентированы по солнцу и привязаны к зимнему и летнему солнцестоянию.
Во время летнего солнцестояния с определенной точки на пирамидах можно наблюдать двойной закат солнца)
Последний раз редактировалось DimIv 27 авг 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Куда лучше поехать на юг?
Bostrollity писал(а):Недавно я вот с отпуска вернулся.Отдыхали мы на черном море. Если честно, то ожидал что будет хуже. Повезло с местом, очень красивый и чистый пляж попался. И домик мы снимали очень аккуратный, хозяин у нас молодец, помогал всем чем мог. Даже посоветовал куда можно в городе сходить. Кто еще не ездил, советую посмотреть средние цены на отдых в Феодосии , есть доступные варианты
Доступные для кого?)
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Куда лучше поехать на юг?
Лазаревское знаю, про Головинку слышала неоднократно, но как туда добраться и где находится - не знаю.
Re: Куда лучше поехать на юг?
Ну с Турцией помирились,можно поехать отдохнуть, цены все таки у них не высокие по сравнению с другими странами.
Re: Куда лучше поехать на юг?
езжайте или в Адлер, или куда угодно на Домбай! Там невероятно Мы с женой в этом году там впервые оказались, не хотели уезжать!
Re: Куда лучше поехать на юг?
Да, у меня тоже маленький ребенок и думаю поездка на поезде или самолете ему еще рановато.Подскажите где купить или забронировать заранее билеты из Львова в Варшаву?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Куда лучше поехать на юг?
Предпочитаю активные и быстрые поездки без огромного количества людей. Покупайте билеты до Варшавы тут https://bus.tickets.ua/direction/lvov/varshava без очередей всего за 2 минуты так быстрее и комфортнее, чем в кассе автовокзала. Оплачивайте билеты любой банковской картой . Данные предоставляемые на сайте соответствует действительности. Чтобы купить дешевые автобусные билеты онлайн, используйте фильтр по цене.
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