Куда лучше поехать на юг?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 16:21

Ис горя утопился??
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 17 май 2016, 22:51

Не, он мой ровесник был. Сердце вроде. Док точно знает. А ты вроде как его реинкарнация.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 23:22

Чур меня!! Чур!! Ясам посебе дятел!!!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 17 май 2016, 23:52

Не торгуешь фекальными насосами?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 19 май 2016, 23:53

Я бы купил. Недорого.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 24 май 2016, 08:18

Экономика должна быть экономной (с) Л. И. Брежнев.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение listen10 » 24 май 2016, 22:32

UNCLE1911 писал(а):Экономика должна быть экономной (с) Л. И. Брежнев.

А трудовая копейка?
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Рязанский Дятел » 25 май 2016, 03:52

Вот же остолопы прости господи
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eliseevke
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 14:24

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение eliseevke » 22 июл 2016, 14:31

Лично я так делаю - включаю компутер на мониторинг какой - либо фирмы и ищу льготные билеты. Какие первыми попадутся - туда и еду. Кстати чаще всего здесь http://goo.gl/FoDMyu, а если решитесь отель заказать, то выбор больше тут http://goo.gl/FoDMyu . Я имею в виду выбор эконом-класса конечно...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 23 июл 2016, 13:20

Вот чё барабанит? Самолетом, вертолетом. Сидит, пятнадцать копеек получает за свою рекламеж. Если рязанец, то поди кроме карьера никаких курортов и не видел.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Pavel_Grad
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 17:39

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Pavel_Grad » 01 авг 2016, 17:43

Всю жизнь в Лоо ездим. Галька уже почти как родная :lol:
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2016, 17:59

А все Таньки и Аньки - не родные?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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DimIv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 05:14

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение DimIv » 27 авг 2016, 13:35

В июне летали на Тенерифе, билеты брали за две недели - цена как ни странно падает - даже вместе с велосипедами вышло бюджетно. Пожалуй, наш юг для нас совсем потерял блеск.
На пятерых брали таунхаус (цены можно сравнить с отельными - разница тысяч 20-30 руб. http://www.airbnb.com и http://tranio.ru/spain/canary_islands/tenerife/).
Думал,ждёт типичная Турция, но там даже песок чёрный.
Плюс нашли древние пирамиды Гуимар.
"По форме сооружения в Гуимаре уж очень напоминают ступенчатые пирамиды Перу и Мексики, культовые башни Месопотамии и насыпные гробницы на итальянских островах.
Всю свою жизнь знаменитый ученый Хейердал стремился доказать, что еще задолго до Колумба между Америкой и Средиземноморьем существовали культурные связи, и древние мореплаватели на примитивных судах из тростника и папируса пересекали Атлантический океан.
Самый быстрый маршрут между этими двумя частями света проходит через Канарские острова. Так что пирамиды в Гуимаре вполне могли быть результатом того влияния, которое оказали на аборигенов путешественники с берегов Старого Света, использовавшие Тенерифе в качестве перевалочного пункта.
А может сами гуанчи (туземцы Канар) и были потомками тех бесстрашных мореходов, осевшие на островах и деградировавшие в условиях изоляции от внешнего мира."

Астрономы и очень быстро установили, что «горы камней» ориентированы по солнцу и привязаны к зимнему и летнему солнцестоянию.
Во время летнего солнцестояния с определенной точки на пирамидах можно наблюдать двойной закат солнца)
IMG_4590.jpg
IMG_4578.jpg
Последний раз редактировалось DimIv 27 авг 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
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DimIv
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 05:14

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение DimIv » 27 авг 2016, 13:38

Bostrollity писал(а):Недавно я вот с отпуска вернулся.Отдыхали мы на черном море. Если честно, то ожидал что будет хуже. Повезло с местом, очень красивый и чистый пляж попался. И домик мы снимали очень аккуратный, хозяин у нас молодец, помогал всем чем мог. Даже посоветовал куда можно в городе сходить. Кто еще не ездил, советую посмотреть средние цены на отдых в Феодосии , есть доступные варианты



Доступные для кого?)
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Barabulka222 » 14 сен 2016, 14:42

Лазаревское знаю, про Головинку слышала неоднократно, но как туда добраться и где находится - не знаю.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение parma » 15 сен 2016, 20:28

Ну с Турцией помирились,можно поехать отдохнуть, цены все таки у них не высокие по сравнению с другими странами.
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серб
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 15:00

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение серб » 18 ноя 2016, 15:06

езжайте или в Адлер, или куда угодно на Домбай! Там невероятно Мы с женой в этом году там впервые оказались, не хотели уезжать!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Яно4ка » 17 май 2021, 23:05

Да, у меня тоже маленький ребенок и думаю поездка на поезде или самолете ему еще рановато.Подскажите где купить или забронировать заранее билеты из Львова в Варшаву?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 май 2021, 23:39

Предпочитаю активные и быстрые поездки без огромного количества людей. Покупайте билеты до Варшавы тут https://bus.tickets.ua/direction/lvov/varshava без очередей всего за 2 минуты так быстрее и комфортнее, чем в кассе автовокзала. Оплачивайте билеты любой банковской картой . Данные  предоставляемые на сайте  соответствует действительности. Чтобы купить дешевые автобусные билеты онлайн, используйте фильтр по цене.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение polpol » Вчера, 19:20

В Крыму можно отдохнуть на пляжах таких курортов как Ялта, Алупка и Евпатория, где имеется достаточно развитая туристическая инфраструктура, или же можно остановиться в не очень раскрученных местах и насладиться тишиной и красивой природой, загорать на диких пляжах и совершать походы в горы. Для активного отдыха в Крыму есть места для занятий виндсёрфингом и кайтсёрфингом, полетов на парапланах и занятий альпинизмом. Отдохнуть культурно можно совершая экскурсии по историческим достопримечательностям полуострова, посетив к примеру пещерный город «Мангуп-Кале»
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