Куда лучше поехать на юг?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Куда лучше поехать на юг?
Ребята, а что скажете про Индию? Можно поехать сейчас?
Re: Куда лучше поехать на юг?
Да, можно. Как раз вернулась из Индии, отлично провела время.
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Присоединяйтесь! Вы получите незабываемые ощущения: увидите новую страну и её достопримечательности, отведаете старинные храмы. Душа тут отдыхает! Мысли приходит в норму. Приятный климат способствует водным процедурам: море или озеро на выбор. Можно даже поплескаться в водопаде.
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