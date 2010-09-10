Куда лучше поехать на юг?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Алексеич » Сегодня, 14:26

Ребята, а что скажете про Индию? Можно поехать сейчас?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Куда лучше поехать на юг?

Сообщение Laca » Сегодня, 16:25

Да, можно. Как раз вернулась из Индии, отлично провела время.
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