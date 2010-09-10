Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Сообщение Док » 06 июн 2014, 10:48

ZZ писал(а):Слабая женщина с дешняцкой бензопилой

Тренироваться надо и всё поличится. Вот на этом видео хорошо показано http://video.yandex.ru/users/miirr/view/104/
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zorg834
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 22:52
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Re: Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Сообщение zorg834 » 01 сен 2016, 21:41

Недавно забрал заказ, свёрла набор по металлу вроде норм сверлят, сам набор
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Сообщение beliy » 03 сен 2016, 18:39

Ручной инструмент и оборудование обычно в аренду беру.
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Сообщение VadimOrkovu4 » 30 ноя 2016, 00:19

Я инструмент покупаю в интернете так намного дешевле получается чем в обічніх магазинах. Я вот себе недавно купил вот такую бензопилу http://stroyteh.ua/category/cepnye-benzopily/benzin/ и я на ней хорошо с экономил на нее была акция и доставка бесплатная
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Юляшка_я
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 09:23

Re: Кто где покупает расходку и ручной инструмент?

Сообщение Юляшка_я » 53 минуты назад

Да интернет помогает экономить, я все в интернете заказываю. Да и вот касательно вашей темы тут https://promokodas.ru/store/ulmart/ всегда есть промокоды Юлмарт на скидку. Сами выбирайте какое предложение подходит именно вам=))
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