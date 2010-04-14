Порча,сглаз и пр. привороты

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Spin
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 11:46

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение Spin » 14 апр 2010, 18:26

Вообще-то зря, Вы так, Товарищи! Священнослужители бывают разные, есть и такие, которые действительно так называемую порчу и сглаз силой своей молитвы снимают (проверенно собственнолично!), молитвою лечат, отчитку делают в храме на специальных службах-молебнах! И у нас в Рязани таковые тоже, к нашему счастью, имеются!!! А все Ваши привороты и смешки вам ничего "доброго" принести не смогут!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение DS » 14 апр 2010, 21:08

Кричать так - обязательно?
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Водитель

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение Водитель » 14 апр 2010, 22:32

Spin
Да-да, продолжайте верить в такую чушь...
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение ZZ » 15 апр 2010, 12:25

Spin специальные службы-молебны по снятию порчи? Потрясающе...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение BAXMYPKA » 15 апр 2010, 17:20

Водитель
ZZ
Глаз у вас наметанный! Рекламу сразу отсекаете!
З.Ы. Надо было подождать, может быть в следующем сообщении Spin прайс бы выложил...
А взять всё, и поделить!!!
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Plotnik
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 23:13
Откуда: Рязань

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение Plotnik » 16 апр 2010, 00:00

Spin писал(а):...Священнослужители бывают разные, есть и такие, которые действительно так называемую порчу и сглаз силой своей молитвы снимают (проверенно собственнолично!)...

Каким образом "проверено собственнолично?"
Просто интересно...
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saibat
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 21:27

Re: Порча,сглаз и пр. привороты

Сообщение saibat » 9 минут назад

Я лично пользовалась услугами данных экстрасенсов https://magistika.com/ Они прямо онлайн решили мои проблемы, сняли сглаз и помогли найти любимого, так что очень их порекомендую от себя)
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