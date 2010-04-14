Сообщение BAXMYPKA » 15 апр 2010, 17:20

Водитель

ZZ

Глаз у вас наметанный! Рекламу сразу отсекаете!

З.Ы. Надо было подождать, может быть в следующем сообщении Spin прайс бы выложил...

А взять всё, и поделить!!!