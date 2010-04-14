Порча,сглаз и пр. привороты
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Вообще-то зря, Вы так, Товарищи! Священнослужители бывают разные, есть и такие, которые действительно так называемую порчу и сглаз силой своей молитвы снимают (проверенно собственнолично!), молитвою лечат, отчитку делают в храме на специальных службах-молебнах! И у нас в Рязани таковые тоже, к нашему счастью, имеются!!! А все Ваши привороты и смешки вам ничего "доброго" принести не смогут!
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Кричать так - обязательно?
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Spin
Да-да, продолжайте верить в такую чушь...
Да-да, продолжайте верить в такую чушь...
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Spin специальные службы-молебны по снятию порчи? Потрясающе...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Водитель
ZZ
Глаз у вас наметанный! Рекламу сразу отсекаете!
З.Ы. Надо было подождать, может быть в следующем сообщении Spin прайс бы выложил...
ZZ
Глаз у вас наметанный! Рекламу сразу отсекаете!
З.Ы. Надо было подождать, может быть в следующем сообщении Spin прайс бы выложил...
А взять всё, и поделить!!!
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Spin писал(а):...Священнослужители бывают разные, есть и такие, которые действительно так называемую порчу и сглаз силой своей молитвы снимают (проверенно собственнолично!)...
Каким образом "проверено собственнолично?"
Просто интересно...
Re: Порча,сглаз и пр. привороты
Я лично пользовалась услугами данных экстрасенсов https://magistika.com/ Они прямо онлайн решили мои проблемы, сняли сглаз и помогли найти любимого, так что очень их порекомендую от себя)
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