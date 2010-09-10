С праздником народ!
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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Re: С праздником народ!
Raider писал(а):сдаюсь....
Да ладно...
Дьявол носит Prada (c)...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
мдя...вот так и войдет Папа в историю- не делами своими, а тапочками от модного и дорогого дизайнера.
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня,07 августа- День железнодорожника.
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: С праздником народ!
Спасибо!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
Шана това ве у метука!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня -День военно-космических сил России. Поздравляю всех,кто даже косвенно участвует или участвовал в работе ВКС. Такие есть в Рязани.
Re: С праздником народ!
С днем учителя!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
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