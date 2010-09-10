Сообщение ФрекенСнорк » 03 авг 2016, 09:18

мдя...вот так и войдет Папа в историю- не делами своими, а тапочками от модного и дорогого дизайнера.у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израильа вот тапочки...