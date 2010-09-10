С праздником народ!

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: С праздником народ!

Сообщение Шварц » 03 авг 2016, 09:04

Raider писал(а):сдаюсь....


Да ладно... :shock:

Дьявол носит Prada (c)...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: С праздником народ!

Сообщение ФрекенСнорк » 03 авг 2016, 09:18

мдя...вот так и войдет Папа в историю- не делами своими, а тапочками от модного и дорогого дизайнера. :)
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль :) а вот тапочки... :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 07 авг 2016, 10:45

Сегодня,07 августа- День железнодорожника.
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
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Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: С праздником народ!

Сообщение Ledi Macbeth » 08 авг 2016, 18:59

Спасибо!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: С праздником народ!

Сообщение ФрекенСнорк » 02 окт 2016, 07:44

Шана това ве у метука!
Хорошего и сладкого Нового года всем! :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 04 окт 2016, 12:23

Сегодня -День военно-космических сил России. Поздравляю всех,кто даже косвенно участвует или участвовал в работе ВКС. Такие есть в Рязани.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: С праздником народ!

Сообщение UNCLE1911 » 05 окт 2016, 23:39

С днем учителя!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:13

Завтра уезжаю на дачу.
Поздравляю форумчан с Новым 2017 годом! Пусть в этом году будет много удач и встреч. Счастья и здоровья желаю!

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: С праздником народ!

Сообщение UNCLE1911 » 30 дек 2016, 23:21

Ты же вроде не алкаш?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: С праздником народ!

Сообщение Шварц » 31 дек 2016, 00:19

ivanes писал(а):Поздравляю форумчан с Новым 2017 годом! Пусть в этом году будет много...

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Да тут не на один год пожеланий, почтенный наш не поскупился :lol: Это целый скрытый программный манифест :mrgreen:

Пусть всегда будет водка,
Колбаса и селёдка,
....
А если этого мало,
Пусть всегда будет сало
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 11:13

Шварц
Вы шмоток сала не заметили. Это коллекция бутылок и названий. Украинское сало,но свинина из Польши. Привезли знакомые из Запорожстали.
Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2807
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: С праздником народ!

Сообщение Док » 31 дек 2016, 13:17

Поздравляю Всех с повышением в 2017г. цен на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), бензин и проезд в транспорте. Ура!!!
Your friend in time Emmet L.Brown
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: С праздником народ!

Сообщение Шварц » 31 дек 2016, 14:05

ivanes писал(а):Шварц
Вы шмоток сала не заметили.


Ох, старик... трах-тебя-тибидох :lol: И почему вам в голову приходят такие идиотские мысли... непонятно :oops:
Если и не увидел чего, так вот этого... :lol:
Картофан и сосиску
Чебурек и редиску


Новогодний вам поздравок, дедушка... от снегурочки

ivanes писал(а):Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.


Как будет удобно :D
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: С праздником народ!

Сообщение UNCLE1911 » 01 янв 2017, 17:47

Ну чё, с новым годом, боярышни и боярышники?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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