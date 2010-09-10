С праздником народ!
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Re: С праздником народ!
Raider писал(а):сдаюсь....
Да ладно...
Дьявол носит Prada (c)...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24046
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
мдя...вот так и войдет Папа в историю- не делами своими, а тапочками от модного и дорогого дизайнера.
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня,07 августа- День железнодорожника.
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: С праздником народ!
Спасибо!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24046
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
Шана това ве у метука!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня -День военно-космических сил России. Поздравляю всех,кто даже косвенно участвует или участвовал в работе ВКС. Такие есть в Рязани.
Re: С праздником народ!
С днем учителя!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Re: С праздником народ!
Ты же вроде не алкаш?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Re: С праздником народ!
Шварц
Вы шмоток сала не заметили. Это коллекция бутылок и названий. Украинское сало,но свинина из Польши. Привезли знакомые из Запорожстали.
Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Вы шмоток сала не заметили. Это коллекция бутылок и названий. Украинское сало,но свинина из Польши. Привезли знакомые из Запорожстали.
Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Re: С праздником народ!
Поздравляю Всех с повышением в 2017г. цен на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), бензин и проезд в транспорте. Ура!!!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: С праздником народ!
ivanes писал(а):Шварц
Вы шмоток сала не заметили.
Ох, старик... трах-тебя-тибидох И почему вам в голову приходят такие идиотские мысли... непонятно
Если и не увидел чего, так вот этого...
Картофан и сосиску
Чебурек и редиску
Новогодний вам поздравок, дедушка... от снегурочки
ivanes писал(а):Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Как будет удобно
Re: С праздником народ!
Ну чё, с новым годом, боярышни и боярышники?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Cегодня День детских изобретений.
Re: С праздником народ!
hardbone писал(а):Колхозник писал(а):«Бойцы и командиры войск НКВД покрыли себя неувядаемой славой, защищая Киев и Ленинград, Одессу и Севастополь, Москву и Сталинград, сражаясь на Курской дуге»
8 мая сего года в славном городе Ряжске был открыт вот такой памятник -
младший лейтенант госбезопастности Андрей Серебряков являясь командиром танковой роты погиб в бою, сгорел в своем танке.
Поэтому если подразумевалась какая-то ирония в твоей цитате Колхозник, что мол "да уж покрыли себя славой защищая Родину в тылах", то эту иронию можно свернуть трубочкой и убрать куда-то подальше.
Вот из кощунной книжечки посредственного писателя-ветерана В. Астафьева:
На правом берегу реки похоронные команды и в помощь выделенные бойцы саперных и стрелковых частей вели скорбную страду. Конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты, скрученные ремешки, сморщенные подсумки, баночки из-под табака, кресала, ломаные расчески, оржавелые бритовки — все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по оврагам, по закуткам, по речке Черевинке и по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс. Около иных трупов крысы уже успели окотиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные, они яростно защищали свои оголенные гнездовья, с визгом бросались на людей. Их били лопатами, каменьями, затаптывали обувью.
* * *
На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии.
—Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи, верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу,полковник удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения, раздельно повторил, — самозабвенного, — и освобожденно, всей грудью выдохнул: — Прощай, дорогой товарищ!..
"Так тебе, старому хрену, и надо! Не хитри!" — хмурясь, усмехнулся Щусь. А когда полковник снова возник рядом и начал набивать трубку, все не желая или не умея сойти со взятого им язвительного тона, сказал:
— Эк ты возлюбил покойного-то. Недавно, совсем недавно, помнится, говном его называл.
....
Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный, обелиск с золотом писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жахнул дружный винтовочный залп над кручею.
.....
За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих павших на Великокриницком плацдарме так и не удалось найти по оврагам, предать земле.
Через десяток лет покроет место боев, кровью пропитанную, нерожалую землю и самое деревушку Великие Криницы, покроет толстой водой нового, рукотворного моря и замоет песком, затянет илом белые солдатские косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено в глубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами, еще более впечатляющим залпом будет предан земле на новом месте. Каждый год пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, венками, кланяясь могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами.
Начальник политотдела по книге был довольно мерзким человеком. И погиб от "несчастного случая", подстроенного своими. И вообще книга возмутительная. Думаю, что очень многим не понравится. И вроде товарищ Астафьев на войне глаз потерял, а вот под конец жизни продался вашингтонскому обкому, сошёл с ума, получил ПМГ и такое написал. Это надо же, конскими граблями разорванные трупы сгребали. Много народа получило разрыв шаблона, когда патриарх Кирилл назвал ВОВ наказанием Божьим. А у товарища Астафьева эта мысль проходит через всю книгу, а книжка-то ещё ельцинских времён как написана.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: С праздником народ!
как бы товарищ Астафьев ныне отнесся к Украине. После этого он бы написал про освобождение Украины. Ведь украинцы и антигитлеровская коалиция одержали победу во второй мировой войне. Может быть стоило остановить Красную армию в 1943г на границе РСФСР и УССР?
Один из самых известных «чёрных мифов» Великой Отечественной войны» - это сказка о «кровавых» чекистах (особистах, энкавэдэшниках, смершевцах). Они в особой чести у кинематографистов.
Это практически обязательный номер программы — показать какого-нибудь негодяя из НКВД, который отсиживается по тылам (охраняя заключённых — сплошь невинно осужденных) и в заградительном отряде, расстреливающем из пулемётов и автоматов безоружных (или с «одной винтовкой на троих» красноармейцев). Вот только несколько подобных «шедевров: «Штрафбат», «Диверсант», «Московская сага», «Дети Арбата», «Курсанты», «Благословите женщину» и т. д.
Первыми приняли удар вермахта ранним утром 22 июня 1941 года пограничные части НКВД. Всего в этот день в бой вступили 47 сухопутных и 6 морских погранотрядов, 9 отдельных пограничных комендатур НКВД.
https://topwar.ru/15627-chernyy-mif-o-c ... voynu.html
Один из самых известных «чёрных мифов» Великой Отечественной войны» - это сказка о «кровавых» чекистах (особистах, энкавэдэшниках, смершевцах). Они в особой чести у кинематографистов.
Это практически обязательный номер программы — показать какого-нибудь негодяя из НКВД, который отсиживается по тылам (охраняя заключённых — сплошь невинно осужденных) и в заградительном отряде, расстреливающем из пулемётов и автоматов безоружных (или с «одной винтовкой на троих» красноармейцев). Вот только несколько подобных «шедевров: «Штрафбат», «Диверсант», «Московская сага», «Дети Арбата», «Курсанты», «Благословите женщину» и т. д.
Первыми приняли удар вермахта ранним утром 22 июня 1941 года пограничные части НКВД. Всего в этот день в бой вступили 47 сухопутных и 6 морских погранотрядов, 9 отдельных пограничных комендатур НКВД.
https://topwar.ru/15627-chernyy-mif-o-c ... voynu.html
Re: С праздником народ!
Колхозник писал(а):Вот из кощунной книжечки посредственного писателя-ветерана В. Астафьева:....Начальник политотдела по книге был довольно мерзким человеком. И погиб от "несчастного случая", подстроенного своими.
И зачем к этой истории из художественной книги подтянута история совсем другого человека? Это все равно как на ютубе разыскать сочное видео про косяки отделки и тебя тут за них поругивать и поплевывать.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: С праздником народ!
ну почему же...у тебя например..вот сейчас-молодец-заступился за куратора. ты ведь бахвалился что высшие допуски у тебя были, а это ведь не только молчать в тряпочку подписывался. но и барабанить(стучать) на окружающих.ivanes писал(а):Один из самых известных «чёрных мифов» Великой Отечественной войны» - это сказка о «кровавых» чекистах (особистах, энкавэдэшниках, смершевцах). Они в особой чести у кинематографистов.
Re: С праздником народ!
т.е. оба персонажа соврали?hardbone писал(а):И зачем к этой истории из художественной книги подтянута история совсем другого человека?
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