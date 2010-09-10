С праздником народ!
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Re: С праздником народ!
ну а ты великий критик, чем прославился, что бы выносить рецензию на подобные издания? Может написал что то подобное? Поделись..о виликий пИсатель.ivanes писал(а): Вот только несколько подобных «шедевров: «Штрафбат», «Диверсант», «Московская сага», «Дети Арбата», «Курсанты», «Благословите женщину» и т. д.
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