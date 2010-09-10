С праздником народ!
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: С праздником народ!
Raider писал(а):сдаюсь....
Да ладно...
Дьявол носит Prada (c)...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
мдя...вот так и войдет Папа в историю- не делами своими, а тапочками от модного и дорогого дизайнера.
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
у меня была мысль- общие цвета(бело-голубые), но это уж скорее Греция или Израиль а вот тапочки...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня,07 августа- День железнодорожника.
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
С праздником бывших и настоящих сотрудников РЖД!
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: С праздником народ!
Спасибо!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: С праздником народ!
Шана това ве у метука!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
Хорошего и сладкого Нового года всем!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: С праздником народ!
Сегодня -День военно-космических сил России. Поздравляю всех,кто даже косвенно участвует или участвовал в работе ВКС. Такие есть в Рязани.
Re: С праздником народ!
С днем учителя!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Re: С праздником народ!
Ты же вроде не алкаш?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Re: С праздником народ!
Шварц
Вы шмоток сала не заметили. Это коллекция бутылок и названий. Украинское сало,но свинина из Польши. Привезли знакомые из Запорожстали.
Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Вы шмоток сала не заметили. Это коллекция бутылок и названий. Украинское сало,но свинина из Польши. Привезли знакомые из Запорожстали.
Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Re: С праздником народ!
Поздравляю Всех с повышением в 2017г. цен на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги), бензин и проезд в транспорте. Ура!!!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: С праздником народ!
ivanes писал(а):Шварц
Вы шмоток сала не заметили.
Ох, старик... трах-тебя-тибидох И почему вам в голову приходят такие идиотские мысли... непонятно
Если и не увидел чего, так вот этого...
Картофан и сосиску
Чебурек и редиску
Новогодний вам поздравок, дедушка... от снегурочки
ivanes писал(а):Фото Новогоднего стола вышлю 1 или 3 января 2017г. Тут нет Акробата.
Как будет удобно
Re: С праздником народ!
Ну чё, с новым годом, боярышни и боярышники?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Спасибо, Вас также)))))))))))))))))))))))))))))))))))))UNCLE1911 писал(а):Ну чё, с новым годом, боярышни и боярышники?
http://vk.com/club38798275
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость