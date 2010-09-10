С праздником народ!

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: С праздником народ!

Сообщение UNCLE1911 » 15 мар 2017, 19:45

Дамир писал(а):Запросто! Только нюансы начнут выскакивать))))

Нюансы - это ландыши?
Сколько твоей девчушке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5703
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:31

Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха.
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
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