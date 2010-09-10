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Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.

Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха. С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!

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