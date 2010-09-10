С праздником народ!
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Re: С праздником народ!
Дамир писал(а):Запросто! Только нюансы начнут выскакивать))))
Нюансы - это ландыши?
Сколько твоей девчушке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: С праздником народ!
Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха.
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
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