С праздником народ!

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: С праздником народ!

Сообщение UNCLE1911 » 15 мар 2017, 19:45

Дамир писал(а):Запросто! Только нюансы начнут выскакивать))))

Нюансы - это ландыши?
Сколько твоей девчушке?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 15 апр 2017, 17:31

Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха.
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
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LikaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:11

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение LikaErego » 54 минуты назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

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Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

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Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
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