С праздником народ!
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Re: С праздником народ!
Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха.
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
Re: С праздником народ!
Время летит... на прошлой страничке аккурат прошлый год...
И снова с Праздником! С Днем Воздушно-Десантных Войск!
Вот пересмотрел старые фотографии... и нашел не очень старые
Мой бывший комбат
К сожалению, он умер три года назад в Новополоцке
Мой бывший ротный (он слева) и другие знакомые лица
Сейчас водит по маршруту троллейбус в Витебске
Мой бывший старшина
Солдат и девочка Это прямо-таки живая история ))) Дело было 80-х, в Панемунском лесу... славное место, красивое... нас там бегали по горкам. У какой-то разини-мамашки коляска с ребенком покатилась вниз по дорожке... Старшина вот заметил и пришел на помощь...
И снова с Праздником! С Днем Воздушно-Десантных Войск!
Вот пересмотрел старые фотографии... и нашел не очень старые
Мой бывший комбат
К сожалению, он умер три года назад в Новополоцке
Мой бывший ротный (он слева) и другие знакомые лица
Сейчас водит по маршруту троллейбус в Витебске
Мой бывший старшина
Солдат и девочка Это прямо-таки живая история ))) Дело было 80-х, в Панемунском лесу... славное место, красивое... нас там бегали по горкам. У какой-то разини-мамашки коляска с ребенком покатилась вниз по дорожке... Старшина вот заметил и пришел на помощь...
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