С праздником народ!

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » 15 апр 2017, 17:31

Завтра 16.04 Православная и Католическая Пасха.
С Праздником ! Христиане! Со Светлым Воскресеньем! " Христос Воскресе"!
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3729
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: С праздником народ!

Сообщение Шварц » 02 авг 2017, 13:47

Время летит... на прошлой страничке аккурат прошлый год...

И снова с Праздником! С Днем Воздушно-Десантных Войск!

Вот пересмотрел старые фотографии... и нашел не очень старые
Мой бывший комбат

Зволейко1.jpg


К сожалению, он умер три года назад в Новополоцке

Мой бывший ротный (он слева) и другие знакомые лица :twisted:

Тырас.jpg


Сейчас водит по маршруту троллейбус в Витебске

тырас1.jpg


Мой бывший старшина

Кудинов.JPG


Солдат и девочка :D Это прямо-таки живая история ))) Дело было 80-х, в Панемунском лесу... славное место, красивое... нас там бегали по горкам. :cry: У какой-то разини-мамашки коляска с ребенком покатилась вниз по дорожке... Старшина вот заметил и пришел на помощь...
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: С праздником народ!

Сообщение Marcus » 21 дек 2017, 16:59

С наступающим!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: С праздником народ!

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:04

Знакомые генерал-губернаторы.
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