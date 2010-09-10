Сообщение Шварц » 02 авг 2017, 13:47

Время летит... на прошлой страничке аккурат прошлый год...И снова с Праздником! С Днем Воздушно-Десантных Войск!Вот пересмотрел старые фотографии... и нашел не очень старыеМой бывший комбатК сожалению, он умер три года назад в НовополоцкеМой бывший ротный (он слева) и другие знакомые лицаСейчас водит по маршруту троллейбус в ВитебскеМой бывший старшинаСолдат и девочкаЭто прямо-таки живая история ))) Дело было 80-х, в Панемунском лесу... славное место, красивое... нас там бегали по горкам.У какой-то разини-мамашки коляска с ребенком покатилась вниз по дорожке... Старшина вот заметил и пришел на помощь...