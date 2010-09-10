Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:00
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Anjelina62 писал(а):Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
Быстро, дешево, качественно. Выбери любые ДВА.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Мне больше нравится натяжной потолок с фактурной основой. Глянцевый тоже не плох, но как по мне, то его только в гостиной делать, ну и на кухне можно сделать, правда придется следить, чтобы копоть не образовалась. Ну о натяжных потолках лучше почитать на remoo.ru.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Только недавно закончили с установкой потолка, поэтому свежие впечатления. Сделали потолки с фотопечатью в зале, наподобие http://www.domashniy-uyut.net/potolki/fotopechat/
Конечно, очень красиво и впечатляет всех, кто приходит в гости. Фотопечать на потолке в корне изменяет визуально помещение.
Конечно, очень красиво и впечатляет всех, кто приходит в гости. Фотопечать на потолке в корне изменяет визуально помещение.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Колхоз полный, ИМХО. Куда только картинки не прилепят. Ну день, ну два, а как с этим "физалисом" годы то жить? Но для деревни сойдет.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Пушистик писал(а):мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво
В личку отправил
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Буцефалия писал(а):Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.
Технологии 2- холодная натяжка ( тканевый потолок, в 2 раза дороже) и классический ПВХ. натяжка с помощью тепловой пушки. Бояться этого не надо. Температура порядка 60-70 градусов не приводит к возгоранию ничего. тепло идёт направленно и разогревается полотно. Балоны взрывобезопасные. Монтажники все рязанцы, так что вероятность ЧП стремится максимально к нулю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Сегодня, 06:49
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