Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Anjelina62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:00

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение Anjelina62 » 28 окт 2016, 10:04

Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение termo101 » 31 окт 2016, 23:50

Anjelina62 писал(а):Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую


Быстро, дешево, качественно. Выбери любые ДВА.
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deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение deggion » 07 дек 2016, 00:31

Мне больше нравится натяжной потолок с фактурной основой. Глянцевый тоже не плох, но как по мне, то его только в гостиной делать, ну и на кухне можно сделать, правда придется следить, чтобы копоть не образовалась. Ну о натяжных потолках лучше почитать на remoo.ru.
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narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение narnil » 16 дек 2016, 16:46

Только недавно закончили с установкой потолка, поэтому свежие впечатления. Сделали потолки с фотопечатью в зале, наподобие http://www.domashniy-uyut.net/potolki/fotopechat/
Конечно, очень красиво и впечатляет всех, кто приходит в гости. Фотопечать на потолке в корне изменяет визуально помещение.
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение Mike Fio » 19 дек 2016, 09:55

Колхоз полный, ИМХО. Куда только картинки не прилепят. Ну день, ну два, а как с этим "физалисом" годы то жить? Но для деревни сойдет.
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:17

мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение termo101 » 08 янв 2017, 21:55

Пушистик писал(а):мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво


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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение Буцефалия » 11 янв 2017, 11:15

Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение termo101 » 12 янв 2017, 23:15

Буцефалия писал(а):Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.


Технологии 2- холодная натяжка ( тканевый потолок, в 2 раза дороже) и классический ПВХ. натяжка с помощью тепловой пушки. Бояться этого не надо. Температура порядка 60-70 градусов не приводит к возгоранию ничего. тепло идёт направленно и разогревается полотно. Балоны взрывобезопасные. Монтажники все рязанцы, так что вероятность ЧП стремится максимально к нулю.
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PercyErubs
Гость RZN.info
Сообщения: 10
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