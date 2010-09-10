Сообщение Seranatik » 05 апр 2017, 11:28

Anjelina62 писал(а): Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.

Вот их сайт:

Всем рекомендую Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.Вот их сайт: http://www.potolki62.com Всем рекомендую

Мы тоже один раз заказывали, а больше не стали. Хорошо денег не было сразу на всю квартиру.Нам сверлили стены обычной дрелью. Пыли гора просто. Крепёжный каркас пластмассовый. Выглядит крайне не долговечно.И да. Это дёшево.