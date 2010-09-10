Сообщение termo101 » Вчера, 22:36

Под натяжным потолком в плитах есть отверстия, которые связаны с воздуховодом. При сильном ветре на улице потолок или притягивается или надувается как воздушный шарик. Лечение- клеить декоративные вытяжки в месте где их минимально будет видно.

Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.