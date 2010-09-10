Сообщение ING » 17 апр 2017, 11:29

termo101 писал(а): Под натяжным потолком в плитах есть отверстия, которые связаны с воздуховодом. При сильном ветре на улице потолок или притягивается или надувается как воздушный шарик. Лечение- клеить декоративные вытяжки в месте где их минимально будет видно.

Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.

А если нет никаких отверстий? С воздуховодом соответственно тоже никакой связи нет. Тем более на кухне всё нормально и в прихожей тоже, а проблема только в комнате где вытяжек нет! Натяжной потолок только надувается, но не втягивается.