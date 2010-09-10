Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 10:00
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Anjelina62 писал(а):Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
Быстро, дешево, качественно. Выбери любые ДВА.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Мне больше нравится натяжной потолок с фактурной основой. Глянцевый тоже не плох, но как по мне, то его только в гостиной делать, ну и на кухне можно сделать, правда придется следить, чтобы копоть не образовалась. Ну о натяжных потолках лучше почитать на remoo.ru.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Только недавно закончили с установкой потолка, поэтому свежие впечатления. Сделали потолки с фотопечатью в зале, наподобие http://www.domashniy-uyut.net/potolki/fotopechat/
Конечно, очень красиво и впечатляет всех, кто приходит в гости. Фотопечать на потолке в корне изменяет визуально помещение.
Конечно, очень красиво и впечатляет всех, кто приходит в гости. Фотопечать на потолке в корне изменяет визуально помещение.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Колхоз полный, ИМХО. Куда только картинки не прилепят. Ну день, ну два, а как с этим "физалисом" годы то жить? Но для деревни сойдет.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Пушистик писал(а):мы тоже ищем, нам тоже посоветовали сделать натяжной потолок, говорят так намного проще и практичнее, а также очень красиво
В личку отправил
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Буцефалия писал(а):Хочу натяжной потолок))) Существующий потолок - вагонка. Дом деревенский, перекрытия деревянные. Интересует технология и пожарная безопасность.
Технологии 2- холодная натяжка ( тканевый потолок, в 2 раза дороже) и классический ПВХ. натяжка с помощью тепловой пушки. Бояться этого не надо. Температура порядка 60-70 градусов не приводит к возгоранию ничего. тепло идёт направленно и разогревается полотно. Балоны взрывобезопасные. Монтажники все рязанцы, так что вероятность ЧП стремится максимально к нулю.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Anjelina62 писал(а):Мы заказывали в фирме Новый потолок,сделали все качественно и недорого.
Вот их сайт: http://www.potolki62.com
Всем рекомендую
Мы тоже один раз заказывали, а больше не стали. Хорошо денег не было сразу на всю квартиру.
Нам сверлили стены обычной дрелью. Пыли гора просто. Крепёжный каркас пластмассовый. Выглядит крайне не долговечно.
И да. Это дёшево.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Подскажите пожалуйста кто знает. Почему надувается натяжной потолок в комнате и одновременно из него начинает выходить воздух когда включается вытяжка на кухне? Это происходит при закрытых окнах, при открытых проблема тоже есть, но значительно меньше.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Под натяжным потолком в плитах есть отверстия, которые связаны с воздуховодом. При сильном ветре на улице потолок или притягивается или надувается как воздушный шарик. Лечение- клеить декоративные вытяжки в месте где их минимально будет видно.
Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.
Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Мне делали материал цвета "сатин" - полуглянцевый. Очень хорошо смотрится.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
AlisaNK писал(а):Мне делали материал цвета "сатин" - полуглянцевый. Очень хорошо смотрится.
На вкус и цвет все фломастеры разные. 50/50 заказывают если с матовым сравнивать...
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
termo101 писал(а):Под натяжным потолком в плитах есть отверстия, которые связаны с воздуховодом. При сильном ветре на улице потолок или притягивается или надувается как воздушный шарик. Лечение- клеить декоративные вытяжки в месте где их минимально будет видно.
Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.
А если нет никаких отверстий? С воздуховодом соответственно тоже никакой связи нет. Тем более на кухне всё нормально и в прихожей тоже, а проблема только в комнате где вытяжек нет! Натяжной потолок только надувается, но не втягивается.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
ING писал(а):termo101 писал(а):Под натяжным потолком в плитах есть отверстия, которые связаны с воздуховодом. При сильном ветре на улице потолок или притягивается или надувается как воздушный шарик. Лечение- клеить декоративные вытяжки в месте где их минимально будет видно.
Из последних объектов, где эта проблема наблюдалась ярко можно отметить Затинная 28 и Поляны Молодёжная 10а.
А если нет никаких отверстий? С воздуховодом соответственно тоже никакой связи нет. Тем более на кухне всё нормально и в прихожей тоже, а проблема только в комнате где вытяжек нет! Натяжной потолок только надувается, но не втягивается.
Чудес не бывает. Оттуда дует. Больше причин для надувки впринципе быть не может.
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