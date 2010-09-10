Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать
Ячейки TION B Lam https://pro.tion.ru/catalog_all/laminars/ – это высокоэффективные элементы для фильтрации и распределения воздуха в ламинарных потолках. Они разработаны для обеспечения максимально чистых условий в операционных залах, лабораториях и других стерильных зонах. Уникальная конструкция ячеек гарантирует минимизацию турбулентности и равномерное распределение воздуха, что способствует созданию безопасной и комфортной рабочей среды.
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