Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Хочу натяжной потолок, посоветуйте где лучше заказать

Сообщение VasiLissa » Вчера, 22:12

Ячейки TION B Lam https://pro.tion.ru/catalog_all/laminars/ – это высокоэффективные элементы для фильтрации и распределения воздуха в ламинарных потолках. Они разработаны для обеспечения максимально чистых условий в операционных залах, лабораториях и других стерильных зонах. Уникальная конструкция ячеек гарантирует минимизацию турбулентности и равномерное распределение воздуха, что способствует созданию безопасной и комфортной рабочей среды.
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