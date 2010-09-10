Колхозник писал(а): Всё равно торрент-трекеры рулят. Можно качать и смотреть фильмы с оригинальными звуковыми дорожками и субтитрами. Учить иностранные языки. И некоторые фильмы лучше воспринимаются при просмотре в оригинале. Я практически все фильмы стараюсь так смотреть, уже привык, хотя раньше как-то не понимал такого подхода.



В локальных сетях таких фильмов мало. Редкие, но интересные фильмы напрочь отсутствуют. В основном люди смотрят разный массовый мусор, его и выкладывают в шару. На торрентах есть гораздо больше хорошего кино и в хорошем качестве.