Откуда качать кино?
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Откуда качать кино?
Это где такое?
Re: Откуда качать кино?
GlebAl писал(а):Это где такое?
Как где, полно в сети.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Откуда качать кино?
На ютубе некоторые фильмы есть.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: Откуда качать кино?
Так вроде бы вконтакте все есть... Поиск стабильно выдает, для просмотра практически любой фильм
Правда и качество фильмов для онлайн-просмотра соответствующее...
Правда и качество фильмов для онлайн-просмотра соответствующее...
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
Re: Откуда качать кино?
Genesis писал(а):Так вроде бы вконтакте все есть... Поиск стабильно выдает, для просмотра практически любой фильм
Правда и качество фильмов для онлайн-просмотра соответствующее...
Да зачем контакт, полно всяких сайтов, есть фильмы в НD.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Откуда качать кино?
Колхозник писал(а):Всё равно торрент-трекеры рулят.
Кто же спорит.
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Re: Откуда качать кино?
Колхозник писал(а):Всё равно торрент-трекеры рулят. Можно качать и смотреть фильмы с оригинальными звуковыми дорожками и субтитрами. Учить иностранные языки. И некоторые фильмы лучше воспринимаются при просмотре в оригинале. Я практически все фильмы стараюсь так смотреть, уже привык, хотя раньше как-то не понимал такого подхода.
В локальных сетях таких фильмов мало. Редкие, но интересные фильмы напрочь отсутствуют. В основном люди смотрят разный массовый мусор, его и выкладывают в шару. На торрентах есть гораздо больше хорошего кино и в хорошем качестве.
ну в общем, всё сказал. Плюсую.
Торренты - та еще помойка, но говны компенсируются действительно очень удачными находками =)
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
Re: Откуда качать кино?
Что за бред? Где вы нашли на сайте http://kinoka4alka.ucoz.ru/ кучю вываливающейся рекламы? Может не на тот сайт заходили. Если по попводу обычных баннеров то для зарегистрированных они вовсе отключаются
Re: Откуда качать кино?
Как я понял Вы понимаете в torrent tv всё....Подскажите пожалуйста!... Есть ли приставки или программы для просмотра таких сайтов http://ooo.3dn.ru/ , http://torrent-tv_ru/ по телеку (не провайдера) и другие сайты через СМАРТ-ТВ и какие кабеля нужны для этого?...Или порекамендуйте пожалуйста другие сайты, которыми Вы пользуетесь сами, я готов ушлышать другие советы.
Re: Откуда качать кино?
Фильмы с Рутора скачиваю, чаще всего. Раздачи там живые и выбор хороший.
Re: Откуда качать кино?
Я чот смотрю теперь просто с сайтов - качество хуже, но зато не участвую в раздаче/распространении видео при скачивании - сейчас как то не спокойно это делать )
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Откуда качать кино?
есть отличный клуб без названия, вот там только и качаем. Если надо ищите в интернете безымянный клуб, на английском
Re: Откуда качать кино?
Я смотрю фильмы в программе Zona. Обзор всяких программ для фильмов http://pirates-life.ru/blog/luchshaja_programma_dlja_skachivanija_filmov/2016-01-26-2087
Re: Откуда качать кино?
В руторе посмотрите
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:29
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:29
https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!
Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!
https://freelancehr.ru/
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Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования
Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете
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https://freelancehr.ru/
Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ
Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
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