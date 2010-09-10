Откуда качать кино?

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Откуда качать кино?

Сообщение GlebAl » 26 сен 2012, 21:15

Это где такое?
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Откуда качать кино?

Сообщение volgovod » 26 сен 2012, 21:47

GlebAl писал(а):Это где такое?

Как где, полно в сети.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Колхозник » 26 сен 2012, 22:12

На ютубе некоторые фильмы есть.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Genesis
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1208
Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
Откуда: берется интернет?

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Genesis » 26 сен 2012, 22:40

Так вроде бы вконтакте все есть... Поиск стабильно выдает, для просмотра практически любой фильм :)
Правда и качество фильмов для онлайн-просмотра соответствующее...
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Откуда качать кино?

Сообщение volgovod » 26 сен 2012, 22:44

Genesis писал(а):Так вроде бы вконтакте все есть... Поиск стабильно выдает, для просмотра практически любой фильм :)
Правда и качество фильмов для онлайн-просмотра соответствующее...

Да зачем контакт, полно всяких сайтов, есть фильмы в НD.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Путник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 09 янв 2010, 20:16

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Путник » 26 сен 2012, 23:24

Колхозник писал(а):Всё равно торрент-трекеры рулят.

Кто же спорит. :wink:
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
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Ksushka62
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 23:23

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Ksushka62 » 02 окт 2012, 10:55

Колхозник писал(а):Всё равно торрент-трекеры рулят. Можно качать и смотреть фильмы с оригинальными звуковыми дорожками и субтитрами. Учить иностранные языки. И некоторые фильмы лучше воспринимаются при просмотре в оригинале. Я практически все фильмы стараюсь так смотреть, уже привык, хотя раньше как-то не понимал такого подхода.

В локальных сетях таких фильмов мало. Редкие, но интересные фильмы напрочь отсутствуют. В основном люди смотрят разный массовый мусор, его и выкладывают в шару. На торрентах есть гораздо больше хорошего кино и в хорошем качестве.


ну в общем, всё сказал. Плюсую.
Торренты - та еще помойка, но говны компенсируются действительно очень удачными находками =)
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
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kite
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 17:08

Re: Откуда качать кино?

Сообщение kite » 20 июн 2013, 01:54

Что за бред? Где вы нашли на сайте http://kinoka4alka.ucoz.ru/ кучю вываливающейся рекламы? Может не на тот сайт заходили. Если по попводу обычных баннеров то для зарегистрированных они вовсе отключаются
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WilliamWE
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 05:01

Re: Откуда качать кино?

Сообщение WilliamWE » 06 фев 2014, 05:06

Как я понял Вы понимаете в torrent tv всё....Подскажите пожалуйста!... Есть ли приставки или программы для просмотра таких сайтов http://ooo.3dn.ru/ , http://torrent-tv_ru/ по телеку (не провайдера) и другие сайты через СМАРТ-ТВ и какие кабеля нужны для этого?...Или порекамендуйте пожалуйста другие сайты, которыми Вы пользуетесь сами, я готов ушлышать другие советы.
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Goodman
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 18:54

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Goodman » 25 апр 2014, 19:16

Фильмы с Рутора скачиваю, чаще всего. Раздачи там живые и выбор хороший.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Откуда качать кино?

Сообщение GlebAl » 29 июн 2014, 21:45

Я чот смотрю теперь просто с сайтов - качество хуже, но зато не участвую в раздаче/распространении видео при скачивании - сейчас как то не спокойно это делать )
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pushiza
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 14:01
Откуда: Москва
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Контактная информация пользователя pushiza

Re: Откуда качать кино?

Сообщение pushiza » 20 июл 2014, 15:45

есть отличный клуб без названия, вот там только и качаем. Если надо ищите в интернете безымянный клуб, на английском
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Вова123
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:20

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Вова123 » 03 фев 2016, 14:27

Я смотрю фильмы в программе Zona. Обзор всяких программ для фильмов http://pirates-life.ru/blog/luchshaja_programma_dlja_skachivanija_filmov/2016-01-26-2087
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Iinebe » 28 фев 2016, 23:12

В руторе посмотрите
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Откуда качать кино?

Сообщение Hijid » 21 июл 2018, 18:40

онлайн смотрю
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Откуда качать кино?

Сообщение inna8585v » 42 минуты назад

Не понимаю , зачем скачивать когда можно в онлайн смотреть в хорошем качестве и к тому же без рекламы. Вот на днях посмотрела классный американский сериал МакМафия: http://funtik.tv/9502-makmafiya-1-sezon-8-seriya.html Посмотрела с большим удовольствием. Рекомендую его посмотреть на Фунтик ТВ
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