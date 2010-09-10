Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Barabulka222 » 11 апр 2016, 12:36

Самый разумный выбор думающего человека - это отказаться от употребления экологически небезопасных пакетов и др. предметов. Даже если есть возможность сжигания
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Берёзка » 12 апр 2016, 13:21

Тяжелый выбор к советскому прошлому, когда пакетики перестирывались и сушились для следующего использования. Думаю - невозможен
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Barabulka222 » 12 апр 2016, 15:25

Можно осознано заказывать для личного пользования крафт-пакеты. Я так и делаю, заказывая раз в месяц на http://www.antech.ru их штук 100. Можно просто не покупать в полиэтилене продукты, можно сдавать ненужные коробки, тетрадки на макулатуру. Всегда можно найти выход
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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Galka » 13 апр 2016, 16:33

http://ya62.ru/news/society/u_lerua_mer ... akulatury/
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Spiro » 14 апр 2016, 16:18

Galka писал(а):http://ya62.ru/news/society/u_lerua_merlen_poyavitsya_punkt_priema_makulatury/

полиэтиленовую упаковку от продуктов питания, пластиковые пакеты и фасовочную пленку, предварительно очищенные от пищевых отходов.

Это надо мусор самим мыть ещё? Нет, не взлетит.
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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

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Сообщение freelancehr » 47 минут назад

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прозвон резюме и т. д.

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данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

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