Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах
Самый разумный выбор думающего человека - это отказаться от употребления экологически небезопасных пакетов и др. предметов. Даже если есть возможность сжигания
Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах
Тяжелый выбор к советскому прошлому, когда пакетики перестирывались и сушились для следующего использования. Думаю - невозможен
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах
Можно осознано заказывать для личного пользования крафт-пакеты. Я так и делаю, заказывая раз в месяц на http://www.antech.ru их штук 100. Можно просто не покупать в полиэтилене продукты, можно сдавать ненужные коробки, тетрадки на макулатуру. Всегда можно найти выход
Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах
Galka писал(а):http://ya62.ru/news/society/u_lerua_merlen_poyavitsya_punkt_priema_makulatury/
полиэтиленовую упаковку от продуктов питания, пластиковые пакеты и фасовочную пленку, предварительно очищенные от пищевых отходов.
Это надо мусор самим мыть ещё? Нет, не взлетит.
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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