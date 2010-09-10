Сообщение Spiro » 14 апр 2016, 16:18

Galka писал(а): http://ya62.ru/news/society/u_lerua_merlen_poyavitsya_punkt_priema_makulatury/

полиэтиленовую упаковку от продуктов питания, пластиковые пакеты и фасовочную пленку, предварительно очищенные от пищевых отходов.

Это надо мусор самим мыть ещё? Нет, не взлетит.