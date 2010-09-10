Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Barabulka222 » 11 апр 2016, 12:36

Самый разумный выбор думающего человека - это отказаться от употребления экологически небезопасных пакетов и др. предметов. Даже если есть возможность сжигания
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Берёзка » 12 апр 2016, 13:21

Тяжелый выбор к советскому прошлому, когда пакетики перестирывались и сушились для следующего использования. Думаю - невозможен
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Barabulka222 » 12 апр 2016, 15:25

Можно осознано заказывать для личного пользования крафт-пакеты. Я так и делаю, заказывая раз в месяц на http://www.antech.ru их штук 100. Можно просто не покупать в полиэтилене продукты, можно сдавать ненужные коробки, тетрадки на макулатуру. Всегда можно найти выход
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Galka » 13 апр 2016, 16:33

http://ya62.ru/news/society/u_lerua_mer ... akulatury/
Вернуться к началу
Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Экология. Полиэтиленовые пакеты в магазинах

Сообщение Spiro » 14 апр 2016, 16:18

Galka писал(а):http://ya62.ru/news/society/u_lerua_merlen_poyavitsya_punkt_priema_makulatury/

полиэтиленовую упаковку от продуктов питания, пластиковые пакеты и фасовочную пленку, предварительно очищенные от пищевых отходов.

Это надо мусор самим мыть ещё? Нет, не взлетит.
Вернуться к началу
Rogerpremi
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 минут назад
Откуда: Italy
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Rogerpremi

Volvopremium.ru

Сообщение Rogerpremi » 21 минуту назад

Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo,сервис volvo , автосервис Вольво , 
 volvo сервис, сервис вольво москва,  сервис Вольво в Москве ,вольво сервис москва,ремонт вольво москва,техцентр вольво,
автосервис volvo , Автосервис Volvo в Москве, обслуживание Вольво, ремонт Volvo, автосервис Volvo Вольво,сервис Volvo ,
специализированный сервис Вольво , сервис Вольво в Москве,техническое обслуживание автомобилей Вольво,
АВТОСЕРВИС ВОЛЬВО – АВТОСЕРВИС VOLVO В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ремонт Вольво в Москве,
автосервис Volvo, автосервис Вольво, сервис Вольво,Volvo сервис

 то вольво,  то volvo,  то автомобилей Вольво, 
то автомобилей Volvo, Техническое обслуживание Volvo,Вольво техническое обслуживание Volvo,Вольво регулярный сервис ,
Услуги по техническому обслуживанию Вольво,обслуживание volvo, 
техническое обслуживание Volvo,техническое обслуживание вольво,Обслуживание и ремонт легковых автомобилей Volvo 

то вольво,  то volvo,  то автомобилей Вольво,  то автомобилей Volvo,
Техническое обслуживание Volvo,обслуживание вашего Volvo,обслуживание вашего Вольво,обслуживания автомобилей Вольво,
стоимость то вольво,стоимость то xc 60 xc 90 и других моделей Вольво,стоимость работ по вашему автомобилю Volvo,
стоимость ТО Volvo,стоимость ТО Volvo,Обслуживание и ремонтлегковых автомобилей Volvo

Замена ремня ГРМ Вольво Volvo xc90 xc60 xc70 s60 s80 s40,
замена ремня ГРМ Вольво S40, замена ремня ГРМ Вольво S60, замена ремня ГРМ Вольво s80, замена ремня ГРМ Вольво xc60,
замена ремня ГРМ Вольво xc70 и замена ремня ГРМ Вольво xc90, ремня ГРМ на Вольво ,замену ремня ГРМ Вольво ,
замену ремней ГРМ на легковых автомобилях Вольво

Замена масла акпп Вольво (Volvo), замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,Замена масла в акпп Вольво,
масло в коробку вольво,  замена масла акпп вольво,  замена масла в акпп вольво,  замена масла в акпп volvo, 
замена масла акпп volvo

Замена масла акпп Вольво (Volvo),
замени масло в коробке со скидкой,Замена масла акпп Вольво (Volvo),Вольво (Volvo) замена масла в АКПП,
Замена масла в акпп Вольво, масло в коробку вольво,  замена масла акпп вольво,  замена масла в акпп вольво,
замена масла в акпп volvo,  замена масла акпп volvo
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Новости Рязани на www.rzn.info/news»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей