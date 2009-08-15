Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Как стать волонтером. Где требуется ваша помощь.
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Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Мы пропускаем это все через себя. Что-то уходит и не трогает, что-то остается внутри и долго тревожит. Я часто слышу от тех, кто в этой сфере: "Приносит ли моя помощь пользу детям или только развращает их?"
Если этот вопрос есть, значит, развращает!
Иначе не было бы сомнений.
Да, помощь бывает полезная, бесполезная и вредная.
Беспричинные подарки (а особенно дорогие) часто даже с первого раза заставляют думать ребенка в дд только об одном: "В следующий раз мне привезут еще круче ..." или "Вот, я дура, надо было просить золотые сережки" или "А спонсоры очень богатые? Надо у них попросить мобильный"... (Это не предположение - они говорят это вслух)
Независимо от возраста они умеют манипулировать взрослыми. Незнающему человеку попасть под детские уловки очень легко. Они ласкаются, держат за руку, рассказывают якобы о скоровенной мечте, открыто глядя в глаза. Неосознавая, что попался, человек готов пообещать все, что попросил ребенок. Хотя они часто и не просят, а просто, как будто не имеет значения, упоминают о самой-самой-самой-самой-своей-мечте.
Как они это умеют? Сразу оговорюсь, что умеют НЕ ВСЕ. Те, кто умеет, делают это или интуитивно - постепенно оттачивая свое мастерство, или на примере других детей. Детдомовское попрошайничество многолико: от обычного выпрашивания до крайне искуссного "развода".
Все очень просто. Они наблюдают это: приезжает "красивая" машина (у них все машины прежде всего "красивые"), открывается багажник и начинается выгрузка подарков. И никто в этот момент не спрашивает "а как ты учишься? а что ты сделал чтобы учиться лучше? как ты себя ведешь? не дерешься?" и пр.
Отвлечемся. Вспомним, как чаще всего дарение подарков происходит в семье. Обычно это праздники: день рождения, новый год, далее по списку. И успешное окончание четверти, полугодия, года, выпускной и про. Дорогие подарки делаются "просто так" крайне редко. И обычно свидетельствуют о безусловной любви родителей к своему чаду.
Что же получается с подарками сиротам? А получается вот такая вот гуманитарная "безусловная любовь". Когда тебе дарят подарки просто так. Потому что ты есть. Blya. Потому что ты СИРОТА. Иначе бы вряд ли кто к тебе приехал. В коррекционные школы-интернаты благотворители практически не ездят. И контрастом обычно отношение в школе-интернате где и "домашние", и "детдомовские" дети воспитываются. "Детдомовские" бегут за подарками, а "домашние" молча смотрят. На вопрос "А вы что?" получаешь ответ: "Мы же не сироты, нам не дадут".
Убийственно точно действует на эмоционально нестабильных барышень такой детский развод: "Мама, мамочка, ты такая добрая. такая красивая. Так хочется чтобы ты не уезжала. А ведь уедешь. И даже на память ничего о себе не оставишь". Blya. В этот момент обычно барышни снимают с себя цепочки, браслеты, одевают на детей и говорят: "Тебе на память".
Сто раз эта вещь не сдалась этому ребенку. НО! Похоже дети даже упиваются своими удавшимся манипуляциями. Т.е. они это осознают. Они осознают успех манипуляций. А значит будут использовать это снова. И беда, если в детдоме "НЕ ТОТ" персонал. Который не объяснит ничего, не обратит на это внимание, не пресечет детские "шалости".
Я не пытаюсь настроить кого-либо против "подарочной" помощи детям в детских домах. Просто надо, наверное, задумываться о последствиях своего участия в жизни детей. Осознавать нужность того или иного. И думать не только о первом эффекте от вручения подарка - ДЕТСКОМ СЧАСТЬЕ, РАСПОЛЗАЮЩЕМСЯ ПО ЛИЦУ ОТ УХА ДО УХА УЛЫБКОЙ. А о более долгосрочном эффекте.
Да и бессмысленно возить mp3-плееры детям, которые тут же выкинув инструкцию, бегут с воплями "у меня не работает". Да и бессмысленны все mp3-плееры, когда вот такое вокруг и дети пишут стихи:
"Я лежу на кровати,
упираясь взглядом в стену,
и мечтаю о дне,
когда отсюда уеду"...
Взято отсюда - http://community.livejournal.com/detski ... /4252.html
Если этот вопрос есть, значит, развращает!
Иначе не было бы сомнений.
Да, помощь бывает полезная, бесполезная и вредная.
Беспричинные подарки (а особенно дорогие) часто даже с первого раза заставляют думать ребенка в дд только об одном: "В следующий раз мне привезут еще круче ..." или "Вот, я дура, надо было просить золотые сережки" или "А спонсоры очень богатые? Надо у них попросить мобильный"... (Это не предположение - они говорят это вслух)
Независимо от возраста они умеют манипулировать взрослыми. Незнающему человеку попасть под детские уловки очень легко. Они ласкаются, держат за руку, рассказывают якобы о скоровенной мечте, открыто глядя в глаза. Неосознавая, что попался, человек готов пообещать все, что попросил ребенок. Хотя они часто и не просят, а просто, как будто не имеет значения, упоминают о самой-самой-самой-самой-своей-мечте.
Как они это умеют? Сразу оговорюсь, что умеют НЕ ВСЕ. Те, кто умеет, делают это или интуитивно - постепенно оттачивая свое мастерство, или на примере других детей. Детдомовское попрошайничество многолико: от обычного выпрашивания до крайне искуссного "развода".
Все очень просто. Они наблюдают это: приезжает "красивая" машина (у них все машины прежде всего "красивые"), открывается багажник и начинается выгрузка подарков. И никто в этот момент не спрашивает "а как ты учишься? а что ты сделал чтобы учиться лучше? как ты себя ведешь? не дерешься?" и пр.
Отвлечемся. Вспомним, как чаще всего дарение подарков происходит в семье. Обычно это праздники: день рождения, новый год, далее по списку. И успешное окончание четверти, полугодия, года, выпускной и про. Дорогие подарки делаются "просто так" крайне редко. И обычно свидетельствуют о безусловной любви родителей к своему чаду.
Что же получается с подарками сиротам? А получается вот такая вот гуманитарная "безусловная любовь". Когда тебе дарят подарки просто так. Потому что ты есть. Blya. Потому что ты СИРОТА. Иначе бы вряд ли кто к тебе приехал. В коррекционные школы-интернаты благотворители практически не ездят. И контрастом обычно отношение в школе-интернате где и "домашние", и "детдомовские" дети воспитываются. "Детдомовские" бегут за подарками, а "домашние" молча смотрят. На вопрос "А вы что?" получаешь ответ: "Мы же не сироты, нам не дадут".
Убийственно точно действует на эмоционально нестабильных барышень такой детский развод: "Мама, мамочка, ты такая добрая. такая красивая. Так хочется чтобы ты не уезжала. А ведь уедешь. И даже на память ничего о себе не оставишь". Blya. В этот момент обычно барышни снимают с себя цепочки, браслеты, одевают на детей и говорят: "Тебе на память".
Сто раз эта вещь не сдалась этому ребенку. НО! Похоже дети даже упиваются своими удавшимся манипуляциями. Т.е. они это осознают. Они осознают успех манипуляций. А значит будут использовать это снова. И беда, если в детдоме "НЕ ТОТ" персонал. Который не объяснит ничего, не обратит на это внимание, не пресечет детские "шалости".
Я не пытаюсь настроить кого-либо против "подарочной" помощи детям в детских домах. Просто надо, наверное, задумываться о последствиях своего участия в жизни детей. Осознавать нужность того или иного. И думать не только о первом эффекте от вручения подарка - ДЕТСКОМ СЧАСТЬЕ, РАСПОЛЗАЮЩЕМСЯ ПО ЛИЦУ ОТ УХА ДО УХА УЛЫБКОЙ. А о более долгосрочном эффекте.
Да и бессмысленно возить mp3-плееры детям, которые тут же выкинув инструкцию, бегут с воплями "у меня не работает". Да и бессмысленны все mp3-плееры, когда вот такое вокруг и дети пишут стихи:
"Я лежу на кровати,
упираясь взглядом в стену,
и мечтаю о дне,
когда отсюда уеду"...
Взято отсюда - http://community.livejournal.com/detski ... /4252.html
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Отзывы на этот пост
"On March 6th, 2007 04:37 am (UTC), anka_and_chapay commented:
Подпишусь под каждым словом. Ну разве что кроме матерных
Меня тут еще беспокоит такой вопрос: за такие (в общей сумме) денжищи как можно было бы много сделать действительно полезного!
On March 6th, 2007 09:19 am (UTC), perfect_choice replied:
Аня, за слова-исключения извиняюсь ))
Мы делали проект "ЧудоДерево". Всех благотворителей очень долго просили делать подарки в пределах 300-400 рублей на ребенка. Подарки в стоимости доходили в результате до 8000 рублей. Когда нянечка в дошкольном детском доме смотрела как вручают двухлеткам барби (по 1500-2000 каждая), она вздыхала так, как "болью за всю страну". И на выдохе "Это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50".
On March 16th, 2007 06:12 pm (UTC), ludmila_mama replied:
Вот, в точку...
я тоже часто (правда, больше в сердцах) говорю фразу нянечки "это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50" - когда мне привозят вещи новые, с ярлыками по 500 рублей за трусики-маечку или пеленки по 900 рублей из Кенгуру и иже с ними...
я долго и нудно объясняю, что в данном случае нам лучше побольше, но попроще - не нужно супер-пуперского, но не проходит:(
On March 6th, 2007 06:30 am (UTC), setup commented:
Свет, утащу-ка в Добродел. Пусть народ почитает, у которого доступа в ЖЖ нет. Ладно?
Reply · Thread
On March 6th, 2007 09:20 am (UTC), perfect_choice replied:
Привет, Сереж)) в Добродел можно. Только и там отдельную рубрику тогда заведите
On March 6th, 2007 07:00 am (UTC), dimanah commented:
не все так мрачно
On March 6th, 2007 09:21 am (UTC), perfect_choice replied:
Дима, конечно, не все Да и не мрачно это, а просто как есть.
On March 6th, 2007 09:46 am (UTC), dimanah replied:
ну, понятно же, что детей развращает не волонтерская помощь
а сама система
о развращении и потребительском отношении я слышал из тех мест, куда никогда не ездили спонсоры.
On March 6th, 2007 09:58 am (UTC), perfect_choice replied:
Дим, что с системой будем делать?
On March 6th, 2007 07:28 pm (UTC), intoo commented:
Больной вопрос...
У нас такое было, да.. когда нас называли исключительно "спонсоры приехали" при том, что директор ДД сто раз говорила, что это "друзья, а не спонсоры", и Барби просили и прочее, и сообщали "у меня вчера день рождения был", и плееры подаренные продавали, а потом врали, что "кто-то украл", причем те, кто сначала просить не умел, быстро учились.
В интернате действительно было с этим проще, но там вообще другое немного отношение и атмосфера.
Решали проблему так - ввели строгий запрет дарить индивидуальные подарки "просто". В поездки привозим что-то на всех - фрукты-сладости и нужное - стиральные порошки и т.д., по согласованию с руководством. Поздравляем с днем рождения по сезонам - весенние, летние, зимние, осенние дети. Подарки согласовываем с директором. Поездки с нами куда-то - в Москве в цирк-театр, в Оптину пустынь в лагерь - только для тех, кто хорошо учился, хорошо себя вел и прочее. Отбирает директор, и как бы нам не хотелось взять, например, своих крестников или любимчиков (что греха таить, у всех есть дети, которые ближе остальных, тем более, что мы в один детдом уже 5й год ездим), это не обсуждается.
Вопрос с успеваемостью решили, опять же, с разрешения директора, введя денежные премии. Небольшие - от 100 до 500 руб. Может оно и не правильно, но - успеваемость резко возросла. Дневники нам показывают все наперебой. Учиться стали очень хорошо. При этом награждаются и те дети, которые например, тройку на четверку смогли исправить. Мы долго думали, а можно ли детям давать деньги и решили, что да - сигареты они купят и на то, что выручат о продажи "подарков", если захотят, или настреляют, а так они и школу нормально закончат, и с деньгами хоть немного обращаться научатся...
On March 6th, 2007 10:08 pm (UTC), perfect_choice replied:
да, мотивация подарками и деньгами работает - когда долгосрочно, и когда поддерживается персоналом и руководством дд.
но сколько "одноразовых" поездок проходит ((
"On March 6th, 2007 04:37 am (UTC), anka_and_chapay commented:
Подпишусь под каждым словом. Ну разве что кроме матерных
Меня тут еще беспокоит такой вопрос: за такие (в общей сумме) денжищи как можно было бы много сделать действительно полезного!
On March 6th, 2007 09:19 am (UTC), perfect_choice replied:
Аня, за слова-исключения извиняюсь ))
Мы делали проект "ЧудоДерево". Всех благотворителей очень долго просили делать подарки в пределах 300-400 рублей на ребенка. Подарки в стоимости доходили в результате до 8000 рублей. Когда нянечка в дошкольном детском доме смотрела как вручают двухлеткам барби (по 1500-2000 каждая), она вздыхала так, как "болью за всю страну". И на выдохе "Это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50".
On March 16th, 2007 06:12 pm (UTC), ludmila_mama replied:
Вот, в точку...
я тоже часто (правда, больше в сердцах) говорю фразу нянечки "это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50" - когда мне привозят вещи новые, с ярлыками по 500 рублей за трусики-маечку или пеленки по 900 рублей из Кенгуру и иже с ними...
я долго и нудно объясняю, что в данном случае нам лучше побольше, но попроще - не нужно супер-пуперского, но не проходит:(
On March 6th, 2007 06:30 am (UTC), setup commented:
Свет, утащу-ка в Добродел. Пусть народ почитает, у которого доступа в ЖЖ нет. Ладно?
Reply · Thread
On March 6th, 2007 09:20 am (UTC), perfect_choice replied:
Привет, Сереж)) в Добродел можно. Только и там отдельную рубрику тогда заведите
On March 6th, 2007 07:00 am (UTC), dimanah commented:
не все так мрачно
On March 6th, 2007 09:21 am (UTC), perfect_choice replied:
Дима, конечно, не все Да и не мрачно это, а просто как есть.
On March 6th, 2007 09:46 am (UTC), dimanah replied:
ну, понятно же, что детей развращает не волонтерская помощь
а сама система
о развращении и потребительском отношении я слышал из тех мест, куда никогда не ездили спонсоры.
On March 6th, 2007 09:58 am (UTC), perfect_choice replied:
Дим, что с системой будем делать?
On March 6th, 2007 07:28 pm (UTC), intoo commented:
Больной вопрос...
У нас такое было, да.. когда нас называли исключительно "спонсоры приехали" при том, что директор ДД сто раз говорила, что это "друзья, а не спонсоры", и Барби просили и прочее, и сообщали "у меня вчера день рождения был", и плееры подаренные продавали, а потом врали, что "кто-то украл", причем те, кто сначала просить не умел, быстро учились.
В интернате действительно было с этим проще, но там вообще другое немного отношение и атмосфера.
Решали проблему так - ввели строгий запрет дарить индивидуальные подарки "просто". В поездки привозим что-то на всех - фрукты-сладости и нужное - стиральные порошки и т.д., по согласованию с руководством. Поздравляем с днем рождения по сезонам - весенние, летние, зимние, осенние дети. Подарки согласовываем с директором. Поездки с нами куда-то - в Москве в цирк-театр, в Оптину пустынь в лагерь - только для тех, кто хорошо учился, хорошо себя вел и прочее. Отбирает директор, и как бы нам не хотелось взять, например, своих крестников или любимчиков (что греха таить, у всех есть дети, которые ближе остальных, тем более, что мы в один детдом уже 5й год ездим), это не обсуждается.
Вопрос с успеваемостью решили, опять же, с разрешения директора, введя денежные премии. Небольшие - от 100 до 500 руб. Может оно и не правильно, но - успеваемость резко возросла. Дневники нам показывают все наперебой. Учиться стали очень хорошо. При этом награждаются и те дети, которые например, тройку на четверку смогли исправить. Мы долго думали, а можно ли детям давать деньги и решили, что да - сигареты они купят и на то, что выручат о продажи "подарков", если захотят, или настреляют, а так они и школу нормально закончат, и с деньгами хоть немного обращаться научатся...
On March 6th, 2007 10:08 pm (UTC), perfect_choice replied:
да, мотивация подарками и деньгами работает - когда долгосрочно, и когда поддерживается персоналом и руководством дд.
но сколько "одноразовых" поездок проходит ((
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Ура!
Мы правильным путём идём.
Мы правильным путём идём.
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли в Рязани и области аниматоры, которые смогут устроить праздник детям в социально-реабилитационном центре в Рязанской обл.?
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Мало исходных данных.
- какая конкретно область? село?
- платно или бесплатно
- что за программа?
По сути - мы каждый раз ищем агенство или волонтеров, которые просто наряжаются и проводят те же конкурсы. Пишите и звоните. Но чем ближе к Рязани, тем больше шансов найти. В Путятино или Чучково не каждый захочет поехать.(
- какая конкретно область? село?
- платно или бесплатно
- что за программа?
По сути - мы каждый раз ищем агенство или волонтеров, которые просто наряжаются и проводят те же конкурсы. Пишите и звоните. Но чем ближе к Рязани, тем больше шансов найти. В Путятино или Чучково не каждый захочет поехать.(
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Это социально-реабилитационный центр в с.Песочня. Мы сами волонтеры из Москвы, только начали им помогать. Было пока только две поездки туда. Детишки там от3-х до 15 лет. Хотелось бы бесплатно, но если нет, то мы будем собирать деньги. Просто очень хочется устроить детям праздник. Нас несколько волонтеров, и аниматоры из нас никакие.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 18:08
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Смотря какие волонтеры
Re: Приносят ли волонтеры пользу детям или развращают их
Не знаю как насчёт волонтеров, но эти http://kemerovo.prostitutki24.casa вам точно помогут в ваших начинаниях)
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