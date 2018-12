Сообщение tochka » 15 авг 2009, 09:52

Отзывы на этот пост"On March 6th, 2007 04:37 am (UTC), anka_and_chapay commented:Подпишусь под каждым словом. Ну разве что кроме матерныхМеня тут еще беспокоит такой вопрос: за такие (в общей сумме) денжищи как можно было бы много сделать действительно полезного!On March 6th, 2007 09:19 am (UTC), perfect_choice replied:Аня, за слова-исключения извиняюсь ))Мы делали проект "ЧудоДерево". Всех благотворителей очень долго просили делать подарки в пределах 300-400 рублей на ребенка. Подарки в стоимости доходили в результате до 8000 рублей. Когда нянечка в дошкольном детском доме смотрела как вручают двухлеткам барби (по 1500-2000 каждая), она вздыхала так, как "болью за всю страну". И на выдохе "Это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50".On March 16th, 2007 06:12 pm (UTC), ludmila_mama replied:Вот, в точку...я тоже часто (правда, больше в сердцах) говорю фразу нянечки "это-же-стирального-порошка-можно-было-купить-килограмм-50" - когда мне привозят вещи новые, с ярлыками по 500 рублей за трусики-маечку или пеленки по 900 рублей из Кенгуру и иже с ними...я долго и нудно объясняю, что в данном случае нам лучше побольше, но попроще - не нужно супер-пуперского, но не проходит:(On March 6th, 2007 06:30 am (UTC), setup commented:Свет, утащу-ка в Добродел. Пусть народ почитает, у которого доступа в ЖЖ нет. Ладно?Reply · ThreadOn March 6th, 2007 09:20 am (UTC), perfect_choice replied:Привет, Сереж)) в Добродел можно. Только и там отдельную рубрику тогда заведитеOn March 6th, 2007 07:00 am (UTC), dimanah commented:не все так мрачноOn March 6th, 2007 09:21 am (UTC), perfect_choice replied:Дима, конечно, не всеДа и не мрачно это, а просто как есть.On March 6th, 2007 09:46 am (UTC), dimanah replied:ну, понятно же, что детей развращает не волонтерская помощьа сама системао развращении и потребительском отношении я слышал из тех мест, куда никогда не ездили спонсоры.On March 6th, 2007 09:58 am (UTC), perfect_choice replied:Дим, что с системой будем делать?On March 6th, 2007 07:28 pm (UTC), intoo commented:Больной вопрос...У нас такое было, да.. когда нас называли исключительно "спонсоры приехали" при том, что директор ДД сто раз говорила, что это "друзья, а не спонсоры", и Барби просили и прочее, и сообщали "у меня вчера день рождения был", и плееры подаренные продавали, а потом врали, что "кто-то украл", причем те, кто сначала просить не умел, быстро учились.В интернате действительно было с этим проще, но там вообще другое немного отношение и атмосфера.Решали проблему так - ввели строгий запрет дарить индивидуальные подарки "просто". В поездки привозим что-то на всех - фрукты-сладости и нужное - стиральные порошки и т.д., по согласованию с руководством. Поздравляем с днем рождения по сезонам - весенние, летние, зимние, осенние дети. Подарки согласовываем с директором. Поездки с нами куда-то - в Москве в цирк-театр, в Оптину пустынь в лагерь - только для тех, кто хорошо учился, хорошо себя вел и прочее. Отбирает директор, и как бы нам не хотелось взять, например, своих крестников или любимчиков (что греха таить, у всех есть дети, которые ближе остальных, тем более, что мы в один детдом уже 5й год ездим), это не обсуждается.Вопрос с успеваемостью решили, опять же, с разрешения директора, введя денежные премии. Небольшие - от 100 до 500 руб. Может оно и не правильно, но - успеваемость резко возросла. Дневники нам показывают все наперебой. Учиться стали очень хорошо. При этом награждаются и те дети, которые например, тройку на четверку смогли исправить. Мы долго думали, а можно ли детям давать деньги и решили, что да - сигареты они купят и на то, что выручат о продажи "подарков", если захотят, или настреляют, а так они и школу нормально закончат, и с деньгами хоть немного обращаться научатся...On March 6th, 2007 10:08 pm (UTC), perfect_choice replied:да, мотивация подарками и деньгами работает - когда долгосрочно, и когда поддерживается персоналом и руководством дд.но сколько "одноразовых" поездок проходит ((