Как бросить курить??!!
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Как бросить курить??!!
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Re: Как бросить курить??!!
Мне врач посоветовал пластырь никоретте. Думала, рекламе верить нельзя, но раз уж врач рекомендует... Попробую.
Re: Как бросить курить??!!
Малинка, мне кажется, вы можете увешаться (обклеиться) этими пластырями, но пока вы сами искренне не захотите, то не сможете бросить. Хотя я не врач. Напишите нам обязательно про результат!
Re: Как бросить курить??!!
Ну это мне в onclinic.ru посоветовали, там вроде хорошие врачи. Обклеилась пластырями. Результат - курить все равно хочется, но когда курю, нереально тошнит, плохо прямо становится, т.е. курить вроде охота, но никак)
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