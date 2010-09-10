Сообщение ArinaM » 23 дек 2016, 19:31

Малинка, мне кажется, вы можете увешаться (обклеиться) этими пластырями, но пока вы сами искренне не захотите, то не сможете бросить. Хотя я не врач. Напишите нам обязательно про результат!